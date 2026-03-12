Capacitan a más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad en Edomex

Capacitación “Pilares del Humanismo en el Servicio Público” Edomex

El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México, capacitó a más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad estatal mediante el taller “Pilares del Humanismo en el Servicio Público”, a fin de fortalecer la atención ciudadana.

La capacitación tuvo una duración de 15 horas, y fue impartida por instructores especializados del instituto. Durante el taller, las y los participantes reflexionaron sobre el impacto que tienen sus decisiones, actitudes y formas de interacción en la sociedad, así como en el entorno institucional para fortalecer una actuación basada en responsabilidad, ética y vocación de servicio.

Sumado a esto, las autoridades promovieron el reconocimiento de las necesidades sociales, la comprensión de las desigualdades existentes y la importancia de brindar un trato respetuoso, equitativo y cercano a la ciudadanía.

