Productores agrícolas de Joquicingo y Tenancingo inician obras para captar agua y abrir caminos

Joquicingo y Tenancingo inician obras para captar agua y abrir caminos

Como parte de la iniciativa “2026, El Año de las Obras en Edomex”, las autoridades mexiquenses informaron que iniciaron los trabajos de infraestructura agrícola en beneficio de la población que habitan en zonas rurales de Joquicingo y Tenancingo, gracias al convenio de préstamo de maquinaria con la Secretaría del Campo Estatal (SeCampo).

En la comunidad de El Pocito, en Joquicingo, las autoridades comenzaron con la rehabilitación de un camino saca cosecha de aproximadamente cinco kilómetros, para el cual la SeCampo prestó una motoconformadora, mientras que el ayuntamiento cubrirá los gastos del operador y el material.

Asimismo, en la comunidad de San Gabriel Zepayautla, en Tenancingo, se construirán 15 ollas de captación de agua para productores de maíz, aguacate y haba, con una retroexcavadora de la dependencia; mientras que el ayuntamiento aportará el combustible.

La retroexcavadora y la motoconformadora forman parte de las 12 nuevas unidades adquiridas por el gobierno estatal, que se suman a las 56 con las que ya cuenta la SeCampo, y que los ayuntamientos pueden solicitar de manera directa a la dependencia estatal.

Para más información sobre el programa, se puede solicitar en las delegaciones regionales de la Secretaría; la ubicación está disponible en https://secampo.edomex.gob.mx/ubicacion.

