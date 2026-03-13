Condenan al influencer “Fer Italia” por violar a menor de edad en Huixquilucan

Detenido "Feri Italia". (FGJEM)

Un juez emitió una sentencia condenatoria contra Luis Fernando Padilla Manzo, influencer conocido como “Fer Italia”, por haber abusado sexualmente a una adolescente de 16 años en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Durante la audiencia celebrada en los juzgados de Tlalnepantla, la autoridad judicial señaló que “Fer Italia” es reposable de haber agredido en dos ocasiones a la adolescente al interior de un domicilio localizado en la colonia Constituyentes de 1917.

Uno de los hechos fue cometido el 11 de enero de 2024, cuando “Fer Italia”, con engaños, trasladó a la víctima a la vivienda, en donde habría cometido la violación.

Posteriormente, el 22 de marzo de ese mismo año, el influencer amenazó a la víctima con difundir videos y fotografías sexuales de ella, además de que de nueva cuenta la llevó al domicilio para agredirla sexualmente.

Una vez que se inició la denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se recabaron datos de prueba, con los que se libró una orden de aprehensión en contra de Luis Fernando “N”.

El pasado 28 de agosto, elementos de la Policía de Investigación, en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO), detuvieron en una plaza comercial en Huixquilucan a “Fer Italia”.

Luis Fernando Padilla Manzo, fue encarcelado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla de Baz.

Tras un proceso legal, el juez determinó su culpabilidad en este delito y señaló el próximo 17 de marzo como fecha para la continuación de audiencia para individualización de sanciones.

Este influencer enfrenta un segundo proceso judicial, ya que se encuentra vinculado a proceso por el delito de violación en contra de otra mujer, quien fuera su pareja sentimental, hechos que habrían sucedido el 22 de mayo de 2020, otro el 27 de marzo del año 2022 y la tercera agresión sexual la habría cometido el 10 de enero de 2023 en un inmueble ubicado en el municipio de Huixquilucan.