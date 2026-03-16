Estrategia de seguridad reduce 54% el robo de vehículo en el oriente del Edomex

Autoridades federales, estatales y municipales informaron que la estrategia de seguridad implementada mediante el Mando Unificado en la zona oriente del Estado de México ha registrado una disminución de 54 por ciento en el robo de vehículo y de 30 por ciento en homicidio doloso, de acuerdo con datos presentados en la Mesa de Paz realizada este lunes.

La información fue dada a conocer tras la reunión encabezada por la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, en el municipio de Chicoloapan, donde autoridades de los tres niveles de gobierno dieron seguimiento a las acciones de seguridad aplicadas en 15 municipios de la región.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que durante el encuentro el coordinador del Mando Unificado Oriente, el general Alcántara, expuso los resultados obtenidos desde el inicio de la estrategia, la cual contempla operativos coordinados, intercambio de información y despliegues territoriales en zonas consideradas prioritarias.

El esquema de Mando Unificado involucra a los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En estas acciones participan elementos de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Estatal, la fiscalía mexiquense y corporaciones municipales, con el objetivo de reforzar la coordinación operativa y el uso de herramientas tecnológicas para la prevención y combate de delitos.

La reunión correspondió a la sesión número 48 del año de la Mesa de Paz.