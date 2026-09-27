IMSS enseña protección civil a niñas y niños mediante BrigadIMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente implementó la estrategia BrigadIMSS en sus Guarderías del esquema ordinario, con el objetivo de enseñar a niñas y niños de entre 3 y 6 años algunos conceptos básicos de protección civil, prevención y autocuidado.

Durante cuatro semanas, las y los menores que se encuentran en las salas de maternal y preescolar participan en diferentes actividades pensadas de acuerdo con su edad. Por medio de juegos, canciones y materiales didácticos, aprenden a reconocer situaciones de riesgo y las acciones que pueden realizar para protegerse.

De acuerdo con el boletín 3816/2026, en estas actividades participan educadoras, personal de Conservación, enfermeras y epidemiólogos de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que apoyan a las guarderías. En algunos casos también colaboran integrantes de los cuerpos de Bomberos municipales.

La estrategia busca que los menores puedan aprender sobre protección civil de una manera sencilla y entretenida, sin que las actividades representen una experiencia complicada para ellos. Las educadoras responsables de las salas, junto con maestras, técnicas y oficiales en puericultura, realizan las actividades semanales con la asesoría de especialistas en Protección Civil.

Uno de los temas que se enseñan es la identificación de riesgos urbanos. Las niñas y los niños aprenden que acciones aparentemente sencillas, como no tirar basura en las calles, pueden ayudar a prevenir problemas como las inundaciones.

También reciben información para prevenir accidentes dentro de sus hogares. A través de las actividades conocen algunos peligros relacionados con jugar con cerillos, acercarse a la cocina o manipular aparatos eléctricos, como una plancha, situaciones que pueden provocar quemaduras.

El cuidado de la salud también forma parte de BrigadIMSS. Las actividades buscan que los menores reconozcan la importancia de tener una buena alimentación y de protegerse ante los cambios de clima para evitar algunas infecciones respiratorias comunes.

Otro de los puntos importantes es la manera en que deben actuar ante una emergencia. Los menores aprenden a reconocer el sonido de la alerta sísmica, así como a ubicar las rutas de evacuación, las señalizaciones y los puntos de reunión dentro de sus espacios.

Además, se busca que puedan identificar visualmente una ambulancia y conozcan de manera general el trabajo que realizan los brigadistas, bomberos y médicos. Todo esto se realiza mediante recursos adaptados para su edad, con la intención de que puedan recordar las medidas básicas de seguridad.

Al finalizar las cuatro semanas del programa se realiza una actividad de evaluación. En ella, las niñas y los niños participan en escenarios lúdicos que representan situaciones que pueden ocurrir en la vida diaria, como sismos, inundaciones, pequeños incendios en el hogar o situaciones relacionadas con la prevención de epidemias.

Durante estos ejercicios, los menores ponen en práctica los conocimientos que adquirieron durante las semanas anteriores. Para ello se utilizan elementos similares a los que podrían encontrar durante una emergencia real, pero dentro de un ambiente preparado para su aprendizaje.

Con BrigadIMSS, el IMSS Estado de México Oriente busca que desde edades tempranas las niñas y los niños conozcan medidas de prevención y desarrollen habilidades de autoprotección que puedan aplicar tanto en las guarderías como en su vida diaria.