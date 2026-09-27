



Cuauhtémoc anuncia unidad de atención para familias buscadoras

La alcaldía Cuauhtémoc anunció la creación de una Unidad de Atención y Acompañamiento para madres, padres y familiares de personas desaparecidas, con servicios de asesoría jurídica, apoyo psicológico, orientación social y canalización ante las instituciones correspondientes.

La medida fue presentada durante un encuentro en el que participaron más de 50 familias buscadoras, quienes expusieron los obstáculos que han enfrentado durante la búsqueda de sus seres queridos y en sus gestiones ante distintas autoridades.

La nueva unidad estará adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social y contará con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. De acuerdo con la alcaldía, su objetivo será brindar acompañamiento a las familias, aunque las autoridades señalaron que los casos también serán canalizados a las instituciones que tengan competencia para atenderlos.

En el encuentro, familiares como Gustavo Hernández Hernández, Adriana Margarita Lozano Aceves, Virginia Ponce Rodríguez, Inocencia González Mondragón, Janeth Alejandra Adame Cabrera y Patrick Raymond Callahan Orozco compartieron sus experiencias de búsqueda y las dificultades para obtener atención institucional.

La alcaldía citó como contexto un balance presentado por el Gobierno de México el 27 de marzo de 2026, según el cual el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba entonces 132 mil 534 personas que continuaban desaparecidas o no localizadas. De los registros analizados, 46 mil 742 no contaban con información suficiente para orientar su búsqueda.

“Cuando una persona necesita ayuda, nuestra primera pregunta como gobierno no puede ser si nos corresponde o no nos corresponde. Tiene que ser cómo sí podemos ayudar”, señaló la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante el encuentro.

El hasta ahora Salón de Cabildos fue renombrado como Sala de Cabildos “Madres Buscadoras”. En el espacio, las familias colocaron fichas de búsqueda y podrán realizar reuniones y actividades relacionadas con sus procesos.

La alcaldía también informó que pondrá a disposición de las familias otros espacios, entre ellos teatros, deportivos y la Casa de la Mujer, para realizar reuniones, talleres y actividades de memoria y reconocimiento.

Además, se prevé establecer convenios para la impresión y difusión de fichas de búsqueda. En octubre, junto con las familias, se habilitará un Pasillo de la Memoria en el Monumento a la Madre para colocar estos materiales.

Además se llevarán a cabo jornadas de autocuidado dirigidas a las familias buscadoras.

Del mismo modo, la alcaldía informó que mantiene gestiones con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México para establecer acuerdos que permitan ofrecer hospedaje preferencial o sin costo a familiares que tengan que trasladarse a la capital para realizar diligencias, acudir a reuniones o participar en actividades relacionadas con la búsqueda de sus seres queridos.

Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que los espacios y servicios anunciados deberán convertirse en mecanismos permanentes de atención para las familias.

“A partir de hoy, en la Alcaldía Cuauhtémoc tienen una puerta abierta a la que pueden regresar las veces que sea necesario”, afirmó.