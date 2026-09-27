IECM inicia desarrollo de plataforma para conocer perfiles de candidaturas





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició en septiembre los trabajos para desarrollar el Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, plataforma que permitirá consultar información de las personas que contenderán en el Proceso Electoral Local Ordinario (PELO) 2026-2027.

La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas y Fiscalización del organismo informó que durante este mes comenzaron las labores técnicas para poner en marcha el sistema, entre ellas la preparación de los entornos de trabajo, la creación de la base de datos y la verificación de los espacios destinados a su operación.

Como parte de esta etapa también se revisaron propuestas de diseño para las plantillas que utilizarán los perfiles de la ciudadanía, las candidaturas y las representaciones partidistas.

El IECM señaló que la plataforma tendrá como propósito facilitar a la ciudadanía el acceso a información de las candidaturas y transparentar la difusión de sus perfiles, de cara a la jornada electoral del próximo 6 de junio.

Además de ofrecer información para la consulta pública, el sistema permitirá generar estadísticas sobre las candidaturas que pertenezcan a grupos de atención prioritaria o que enfrenten condiciones de discriminación.

Estos datos servirán para dar seguimiento y analizar las condiciones de inclusión política en la Ciudad de México durante el proceso electoral.

Dentro de las acciones relacionadas con la inclusión, el IECM informó que remitió al Instituto Nacional Electoral (INE) una propuesta de adición al cuestionario de identidad, específicamente en el apartado de “Autoadscripción de pueblos y barrios originarios”.

La modificación busca incorporar información relacionada con la participación de estos grupos en la vida política de la capital y contribuir a la protección de sus derechos y obligaciones político-electorales.

Cabe recordar que el sistema forma parte de las herramientas que el organismo electoral prevé utilizar durante el proceso local 2026-2027, con el objetivo de concentrar y poner a disposición de la ciudadanía información relacionada con las personas que participen como candidatas.