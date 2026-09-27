Festival del Chile en Nogada 2026 concluye con premiación a restaurantes del Centro Histórico

El Festival del Chile en Nogada 2026 concluyó con la premiación de los establecimientos gastronómicos participantes, luego de una jornada desarrollada del 3 al 26 de septiembre en restaurantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En la ceremonia de clausura, realizada en el Club de Banqueros de México, se dieron a conocer los resultados de la evaluación de los platillos participantes, realizada por un jurado integrado por chefs profesionales.

El primer lugar fue para Domingo Santo Hotel Boutique, mientras que el segundo correspondió al Club de Banqueros de México y el tercero a El Mesón de Belisario. Los establecimientos que ocuparon los tres primeros sitios recibieron una escultura elaborada por el artista visual Cristóbal Ochoa.

La ceremonia fue encabezada por Carlos Cervantes Godoy, coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, quien reconoció la participación de los restaurantes y su contribución a la actividad económica y gastronómica de la zona.

El funcionario señaló que el festival forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la actividad económica del Centro Histórico mediante acciones relacionadas con la gastronomía, con las que se busca generar afluencia de visitantes y favorecer la actividad de establecimientos comerciales y de servicios.

También mencionó la participación del sector restaurantero en la economía del Centro Histórico, al considerar que contribuye a la oferta gastronómica, turística y cultural de la zona.

Además de los premios a los tres primeros lugares, durante el acto se entregaron reconocimientos a todos los restaurantes que participaron en el festival, como reconocimiento a su trabajo y colaboración en la iniciativa.

La clausura incluyó también la entrega de recetarios impresos y postales conmemorativas relacionadas con el Festival del Chile en Nogada 2026 y el Centro Histórico.

La ceremonia se realizó en el Club de Banqueros de México, inmueble al que se atribuyen más de 470 años de historia.

Cabe selalar que con el acto concluyó la edición 2026 del festival, que durante septiembre reunió la oferta de establecimientos gastronómicos del Centro Histórico en torno a uno de los platillos representativos de la gastronomía mexicana.