Fiscalía CDMX abre carpeta de investigación contra “Lady Pepitas”: ¿Qué pasó con la mujer que insultó a comerciante en CU?

"Lady Pepitas" La presunta funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de CDMX que se viralizó en redes sociales como “Lady Pepitas” está siendo investigada por la institución tras comentarios discriminatorios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación contra la presunta funcionaria que fue captada en video realizando comentarios discriminatorios a las afueras del Estadio Olímpico Universitario, quien fue apodada por las redes sociales como “Lady Pepitas”.

El material mostró a la mujer portando una chamarra negra con insignias de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX discutiendo con una policía auxiliar, a quien acusa de vender “pepitas”, dirigiéndole también comentarios discriminatorios sobre su nivel educativo.

¿Quién es “Lady Pepitas” y por qué se viralizó?

El sábado 14 de marzo, en el marco del partido Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, una supuesta funcionaria de la Fiscalía General de Justicia en la CDMX fue captada en video en la zona exterior del Estadio Olímpico Universitario al discutir con una policía auxiliar.

La grabación de aproximadamente 30 segundos, mostró la discusión entre una presunta funcionaria de la Fiscalía —pues portaba una chamarra con dicha insignia— y una policía auxiliar, quien grababa el video.

En reiteradas ocasiones, la policía le advirtió que no debía realizar comentarios discriminatorios porque era una “servidora pública”, sin embargo, la supuesta funcionaria de la Fiscalía General de Justicia declaró que no le importaba, señaló que ella “sí había ido a la escuela” y que la policía auxiliar fue quitada de “vender pepitas”, lo que produjo el apodo en redes sociales como Lady Pepitas.

ES “EMPLEADA de CONFIANZA”, la FUNCIONARIA q DISCRIMINÓ a OTRA MUJER

La plantilla de salarios detalla q Verónica Domínguez gana 13mil 971 $.

Confirma q es Auxiliar de MP

La funcionaria de @FiscaliaCDMX estaba con SU HIJO en el juego de los @PumasMX

Así DISCRIMINÓ a una mujer. pic.twitter.com/e6yElWpNJD — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 15, 2026

El video se viralizó en cuestión de horas, causando contreversia entre los y las internautas que desaprobaron la actitud discriminatoria de la supuesta funcionaria pública.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX emprende investigación contra “Lady Pepitas”

Ante la rápida difusión del video en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación administrativa, cuya información recabada hasta el momento confirmó que “Lady Pepitas” es una servidora pública adscrita a la institución.

Debido a esta revelación, la Fiscalía abrió un caso para investigar y esclarecer lo ocurrido la noche del sábado 14 de marzo en el exterior del Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo con el testimonio de personas presentes y señalamientos en redes sociales, la funcionaria de la Fiscalía intervino en un altercado ocasionado por aficionados en estado de ebriedad, llevándose a uno de ellos debido a que era un familiar cercano.

“La Fiscalía CDMX no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable”, declaró la institución en un comunicado.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comentó que la oficial afectada presentará una denuncia formal ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).