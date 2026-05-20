Operativos de limpieza en Ecatepec para recuperar espacios públicos en varias colonias

Labores de limpieza en Ecatepec Las jornadas forman parte de una estrategia para mejorar la seguridad, prevenir inundaciones y mantener en mejores condiciones calles, banquetas y camellones del municipio.

El municipio de Ecatepec mantiene activos distintos trabajos de recuperación urbana en colonias y espacios públicos como parte de los programas Operativo Rastrillo Social y Sembrando Camellones, impulsados por el gobierno encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

Una de las jornadas recientes se realizó en la colonia Hank González, donde cuadrillas municipales llevaron a cabo el Operativo Rastrillo Social para retirar obstáculos y mantener banquetas limpias y transitables.

Las autoridades señalaron que el objetivo es recuperar espacios para peatones y mejorar la convivencia en la vía pública.

El gobierno municipal indicó que las acciones no buscan afectar al comercio, sino mantener orden en las calles y fomentar el respeto a las normas para que los espacios públicos puedan utilizarse de manera segura por vecinas y vecinos.

Además de estas labores, personal del ayuntamiento realizó trabajos de limpieza y restauración en la Barranca Mesa de Leones, una zona considerada importante para las acciones preventivas ante la temporada de lluvias.

Las tareas incluyeron retiro de residuos y mantenimiento del área para disminuir riesgos de inundaciones y mejorar las condiciones ambientales del entorno.

En paralelo, también se reportaron trabajos de instalación, cambio y reconexión de luminarias en Cardonal Xalostoc. Con estas acciones, el municipio busca reforzar la iluminación en calles y zonas de tránsito frecuente para incrementar la seguridad de habitantes durante la noche.

Las autoridades municipales señalaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia permanente de trabajo en territorio, enfocada en atender problemas cotidianos en las comunidades y recuperar espacios que durante años presentaron abandono o falta de mantenimiento.

A través del programa Sembrando Camellones, brigadas municipales también iniciaron labores de limpieza y rehabilitación en áreas verdes y camellones del municipio. El objetivo, explicaron, es conservar espacios dignos y mejorar la imagen urbana en distintas vialidades.

El gobierno de Ecatepec reiteró que continuará realizando jornadas en diferentes colonias para fortalecer servicios públicos, mantener espacios limpios y reducir riesgos para las familias del municipio.