Sigue libre “Lady Racista” aunque no asistió a cursos en contra de la discriminación

Acoso "Lady Racista". (414795195017101)

Un juez de control amplió por dos meses la suspensión condicional del proceso en contra de Ximena Pichel, apoyada “Lady Racista”, por haber insultado y discriminado a un policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La mujer fue citada a una audiencia, dado que no asistió a un tratamiento y pláticas ante el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), luego de que en julio del 2025 incumplió las medidas cautelares que le impuso el juez.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) buscaba que el juez emitiera una orden de aprehensión para que Ximena Pichel llevara su proceso en prisión.

Aún con el incumplimiento, el juez impuso la salida alterna en materia penal donde Ximena Pinchel seguirá en libertad bajo ciertas reglas, dado que la acusada ignoró las reglas y el proceso penal normal se reactiva.

No obstante, como medida alterna, “Lady Racista” deberá someterse a un programa social de la COPRED y prestar servicio social al Estado.

Al exterior de los juzgados, Ximena Pichel mencionó que tras el ataque al policía, ha tomado terapia psicológica, dada la dificultad que ha sido para ella llevar este proceso.

“Ya pasó, ya aprendimos y no me queda más que pedir una disculpa otra vez. Yo voy a estar cumpliendo con todo lo que el juez me diga”.

“Lady Racista” fue imputada en el 2025 por el delito de discriminación, además vinculada a proceso.

El día de los hechos, “Lady Racista” llamó pinche indio” y “pinche negro”, y “odio a los negros como tú” al policía, dado que ella se negó a pagar el parquímetro en una vialidad de la colonia Condesa.