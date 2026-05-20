“GAM tiene los mejores resultados de CDMX”, asegura Janecarlo Lozano; revela que será presidente de la CONAMM

Alcalde de GAM, Janecarlo Lozano, comparece ante el Congreso de la CDMX (Jennifer Garlem)

El alcalde de la Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, anunció que próximamente tomará protesta como presidente de la Confederación Nacional de Municipios de México (CONAMM), “la más importante, la más antigua, integrada por los 2 mil 500 municipios de México”, declaró a medios de comunicación tras su comparecencia en el Congreso local donde aseguró que su administración tiene los mejores resultados de la capital.

Lozano se dijo orgulloso de tener el respaldo de ciudadanos, alcaldías y de todos los municipios de México y aseguró que llevará el modelo de la GAM a todos los estados de la República.

“Llevaremos el Gobierno de bienestar y de seguridad a todas las alcaldías del país; exportaremos el modelo. Hoy Gustavo A. Madero está hecho para dirigir grandes retos, para asumir los retos más importantes y lo vamos a hacer”.

Lozano también aprovechó para refrendar su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “vamos a acompañar a la presidenta de México, vamos a acompañar la política y la defensa de la soberanía nacional de este país”, afirmó.

GAM, líder en seguridad

Entre los resultados más destacados, Janecarlo Lozano celebró las acciones emprendidas en materia de seguridad, que lograron una reducción significativa, del 23 por ciento) en delitos de alto impacto.

“Hoy presenté datos en este congreso y varias sorpresas se llevaron los diputados porque hoy Gustavo A. Madero es la alcaldía que más redujo todos los delitos de alto impacto en 2025, GAM era conocida por muchas cosas, pero no por ser líder en seguridad”.

Destacó que durante su administración se está logrando pacificar el norte de la ciudad, “ya no es lo que era antes, hoy lo estamos haciendo a través de una política que se llama Seguridad con Bienestar Social”.

El alcalde detalló que la GAM es la alcaldía con más patrullas de la ciudad, con más cámaras de seguridad —mil 500 tótems de la alcaldía y 4 mil 500 cámaras—; la alcaldía con más kilómetros de senderos seguros y con más territorios de paz, “estamos haciendo un modelo de parque público muy, muy grande, equipado, moderno, con infraestructura, llevando justicia territorial”.

“Eso es lo que hoy está logrando que el norte de la ciudad dé la sorpresa y sea el referente en seguridad de esta ciudad”, afirmó.

Entre los indicadores presentados destacan una disminución de 31 por ciento en homicidios dolosos, una reducción de 41.82 por ciento en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego y 11 por ciento menos en robo de vehículos.

Los mejores resultados de la CDMX

El alcalde dijo que su administración destaca por tener los mejores resultados de toda la Ciudad de México.

“Los mejores, repito, datos de la ciudad. No hay ninguna alcaldía en la ciudad que tenga los hoy los datos y los alcances de la Gustavo A. Madero”.

Detalló que no es una calificación interna, sino de distintas dependencias, “la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México calificó a Gustavo A. Madero como la alcaldía con más obra pública de la ciudad.

“La Fiscalía General de Justicia calificó a Gustavo A. Madero como la alcaldía con la mayor reducción de todos los delitos. Eso significa que hoy Gustavo Madero es el modelo... Hay que transformar profundo, llevar justicia territorial y poner el ejemplo de lo que se tiene que hacer”.

GAM, lista para el Mundial

El edil se mostró seguro al detallar que los turistas que llegarán a la Ciudad de México no representarán mayor problema para la demarcación, ya que cada año se reciben 12 millones de visitantes en la Basílica de Guadalupe.

“El mundial tiene previsto recibir 5 millones mientras otras alcaldías están muy nerviosas, nosotros lo vivimos cada año. Ya tenemos listo el operativo, protección civil, seguridad, todas las áreas de Gobierno, listas para recibir y además aprovechar. Si le preguntan a cualquier inteligencia artificial, cuál va a ser el lugar más visitado después de los partidos, va a ser la Basílica de Guadalupe”.

Ante las y los legisladores el alcalde se comprometió a que este año la GAM se convertirá en la alcaldía con más Senderos Seguros del país, y que se habilitarán 200 kilómetros más de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza con una inversión de 200 millones de pesos.

“Los Senderos de Paz cuentan con nuevas luminarias, murales, áreas verdes rehabilitadas y, en algunos puntos, parques caninos, gimnasios al aire libre y velarias”.

Señaló que de acuerdo con el Informe de Avance Trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, la Gustavo A. Madero se convirtió en la demarcación con mayor inversión en obra pública de la capital, al ejercer 3 mil 93 millones de pesos en 2025.

Con dichos recursos se construyeron los primeros tres Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN), que son parques públicos cuentan con tirolesas interconectadas de 800 metros, areneros, trenecitos, pista BMX, parque canino, espejos de agua, carrusel y laberinto vegetal, entre otras atracciones gratuitas.

Primer Centro de Cuidados para la Mujer

Además celebró que su administración construye el primer Sistema de Cuidados y Bienestar para la Mujer en Cuautepec que se entregará próximamente.

“Estamos a unos días de entregar el primer gran Centro de Cuidados y Bienestar para la Mujer, entendiendo que cuidar también es una responsabilidad pública y que romper las brechas de desigualdad y la violencia estructural en contra de las mujeres también significa construir comunidades más fuertes, más justas y más humanas”, expresó.

El alcalde detalló que el inmueble contará con más de mil 800 metros cuadrados y ofrecerá servicios como CENDI, lavandería pública, comedor comunitario, atención médica general, ginecología, psicología, farmacia gratuita, área libre de violencia, alberca para rehabilitación, bebeteca, laboratorio de análisis clínicos y un auditorio de libertad financiera.

“Las mujeres podrán aprender un oficio como carpintería, plomería, computación, estilismo, gastronomía, diseño de modas, educación financiera y asistencia educativa”, añadió Janecarlo Lozano.

A estas acciones se suma el programa “La Calle es Nuestra”, mediante el cual se invertirán 307 millones de pesos para el reencarpetado de calles en 90 colonias de la demarcación durante este año.

Además es la alcaldía que más ha invertido en mercados públicos, al destinar 41 millones de pesos en su rehabilitación

La alcaldía Gustavo A. Madero también se convirtió en la demarcación que más asfalto ha adquirido a la Planta de Asfalto de la Ciudad de México. Tan solo en 2025 se aplicaron 71 mil toneladas de esta materia prima.

Para finalizar, el alcalde afirmó que estos resultados son consecuencia de una estrategia de seguridad basada en el bienestar social, la recuperación de espacios públicos, el impulso a la cultura y el deporte, así como el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad en la alcaldía.