Edomex realiza jornada de prevención de lluvias en zonas forestales

"Jornada de Actividades Silviculturales” en Edomex

La Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), llevó a cabo una “Jornada de Actividades Silviculturales” en los bienes comunales Santiago Tilapa, del municipio de Tianguistenco.

El director general de Probosque, Alejandro Sánchez Vélez, precisó que la falta de cobertura vegetal en laderas y cerros incrementa el riesgo de erosión y arrastre de azolves debido a las precipitaciones, lo que afecta caminos forestales, comunidades y áreas de cultivo; por ello, indicó que la restauración hidrológico-forestal comienza en la parte alta de las cuencas, donde se concentra el origen de los escurrimientos.

“Un área que está afectada por la degradación, la vamos a rehabilitar de tal manera que, en un mes, vamos a volver para plantar árboles propios de esta zona. Vamos a hacer un ejercicio sobre mantenimiento de caminos con cunetas bien hechas, con vados, con fosas de absorción y vamos a contener un día las inundaciones y vamos a recuperar este bosque”, resaltó Sánchez Vélez.

El funcionario estatal explicó que el acomodo de material vegetal para formar cordones que protegen el suelo, evitan la propagación del fuego, conservan la humedad y favorecen la regeneración natural. Mencionó que construyeron presas de morillos y se dio mantenimiento a tramos de caminos para garantizar su funcionalidad en labores de prevención, combate de incendios y manejo sustentable del bosque.

Por último, Sánchez Vélez señaló que abrieron cunetas e instalaron vados o topes derivadores que interceptan el flujo de agua y lo conducen hacia estructuras de infiltración; además, como parte de la preparación del terreno para la restauración, se abrieron cepas para el establecimiento de plantas durante la temporada de lluvias.

La Crónica de Hoy 2026