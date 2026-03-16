Reutilizarán pasto del Zócalo para rehabilitar 300 canchas de futbol en la CDMX

Zócalo reúne a 9 mil 500 personas y logra récord Guinness con clase masiva de futbol

El pasto sintético colocado en la Plaza de la Constitución para la llamada “Clase de Futbol más Grande del Mundo”, realizada el domingo, será retirado y reutilizado para la rehabilitación y construcción de 300 canchas en distintos puntos de la Ciudad de México, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El material instalado de forma temporal en el Zócalo capitalino comenzará a retirarse a partir de este lunes y se integrará a los proyectos de infraestructura deportiva que el gobierno local impulsa en colonias y barrios de la capital.

De acuerdo con Clara Brugada, el objetivo es aprovechar ese material para avanzar en la habilitación de espacios deportivos rumbo a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual la Ciudad de México será una de las sedes. Indicó que actualmente se trabaja en la conclusión de 300 canchas de futbol como parte de la preparación para el torneo.

La jefa de Gobierno señaló que la reutilización del pasto forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a instalaciones deportivas en diferentes zonas de la ciudad y para que las actividades vinculadas al Mundial no se limiten a los estadios.

Las declaraciones se realizaron un día después de la clase masiva de futbol organizada en el Zócalo capitalino, actividad que reunió a miles de personas y con la que se obtuvo un registro del Guinness World Records por la mayor clase colectiva de esta disciplina.

La actividad formó parte de los eventos organizados en la capital como parte de la preparación para el Mundial de 2026. Según Brugada, este tipo de convocatorias también buscan mostrar la capacidad de la ciudad para realizar eventos masivos con participación ciudadana.

La mandataria señaló que la intención es que el torneo internacional tenga presencia en distintos espacios de la vida cotidiana de la ciudad, mediante actividades deportivas abiertas al público y la mejora de infraestructura comunitaria.

También se refirió a las medidas preventivas que el gobierno capitalino prevé implementar en el contexto de los eventos relacionados con el Mundial, particularmente ante el posible incremento en el consumo de alcohol durante las celebraciones.

Al respecto, indicó que distintas dependencias del gobierno local trabajan en acciones interinstitucionales de prevención para promover la convivencia y evitar situaciones de violencia asociadas a estas celebraciones.

Según explicó, las campañas estarán orientadas a fomentar la conciencia entre la población y promover un ambiente seguro durante las actividades públicas vinculadas al torneo.