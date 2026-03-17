Autoridades mexiquenses invita a participar en “Mi derecho, mi lugar” 2026

“Mi derecho, mi lugar” 2026

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) hace un llamado a las y los estudiantes que concluirán sus estudios de secundaria y a los aspirantes a la Educación Media Superior a participar en el proceso “Mi derecho, mi lugar” 2026″, dirigido a los habitantes de la zona oriente y del Valle de México.

La secretaría aseguró que realiza dicha gestión en coordinación con las instituciones que integran el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), con el propósito de garantizar el acceso a la educación media superior y ampliar las oportunidades educativas para las y los jóvenes.

Las y los aspirantes deberán realizar su registro en línea del 17 de marzo al 14 de abril en la plataforma oficial https://www.miderechomilugar.gob.mx/. Las autoridades educativas recomiendan verificar que el registro se realice únicamente en este portal oficial del gobierno y no en sitios similares, a fin de evitar confusiones o fraudes.

L a dependencia explicó que ara completar el registro, las personas interesadas deberán generar su Llave MX en el portal https://www.llave.gob.mx/, validar sus datos personales como CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico, y responder una encuesta de datos generales. En el caso de aspirantes egresados, subirán el archivo electrónico de su Certificado de Educación Secundaria, si sus datos de certificación no han sido reportados por la autoridad educativa correspondiente.

Asimismo, las autoridades mencionaron que los concursantes tienen que seleccionar la modalidad de participación. También podrán optar por planteles con acceso directo sin examen; por instituciones que requieren examen de admisión, como la UNAM o el IPN; o por una modalidad mixta que combine ambas opciones. Tienen la posibilidad de registrar hasta 20 planteles educativos.

El proceso está dirigido a estudiantes que cursan o han concluido la secundaria en municipios del Estado de México que residen en Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco.

La Crónica de Hoy 2026