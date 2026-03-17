Otorgan juez prisión domiciliaria a Doña Carlota por caso Chalco

Carlota 'N' ganó gran apoyo en un gran sector de la población y redes sociales tras este caso. (Especial)

Tras siete meses recluida en el penal de Chalco, un juez del Estado de México otorgó prisión domiciliaria a Carlota “N”, la adulta mayor que disparó contra los invasores de su vivienda ubicada en ese municipio.

Esta resolución llega casi un año después del incidente de abril de 2025, donde la mujer de más de 70 años fue vinculada a proceso por homicidio calificado de dos hombres y tentativa contra un menor que presuntamente invadieron su casa en Chalco.

Dos veces fue denegada esta solicitud de la defensa de Doña Carlota y fue hasta que la tercera ocasión que a través de un amparo que se logró esta resolución a su favor.

Fue en noviembre de 2025 y febrero de 2026, cuando se interpusieron estos recursos que fueron rechazados por el juez en turno manteniéndola en el penal de Chalco por siete meses.

Fue a través de un amparo emitido por el juzgado sexto de distrito del Poder Judicial de la Federación que se logró modificar la medida cautelar y con ello se espera que Doña Carlota abandone el penal de Chalco entre viernes y sábado bajo supervisión electrónica.

El proceso penal continuará y Doña Carlota deberá permanecer en su domicilio de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y tiene prohibido salir del país además de que deberá de acudir a los juzgados cuando se le requiera.

Fue en abril del 2025 cuando Carlota “N” y sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N”, llegaron a su propiedad en la Unidad Habitacional Hacienda de Guadalupe, Chalco, para exigir la devolución del inmueble a presuntos invasores.

Ante la negativa, la situación escaló y derivó en disparos dejando dos muertos y un menor de edad herido.

Por los hechos antes mencionados, los hijos de la adulta mayor continúan en prisión, Mariana “N” y Eduardo “N” donde sigue su proceso por estos hechos.