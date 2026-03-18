Concluye el Operativo Tormenta en el arenero San Carlos

Operativo Tormenta

Tras las fuertes lluvias que tuvieron lugar el día de ayer en la Ciudad de México, las cuales dejaron las calles de Ecatepec cubiertas de hielo hasta 30 cm, encharcamientos severos y el colapso de tres techumbres en escuelas y una bodega, el gobierno del municipio, activo el Operativo Tormenta.

Después de que se aseguro que no hubiera personas lesionadas, el gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss desplegó, para restablecer el orden, a Protección Civil, Bomberos, al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), a Servicios Públicos y Obras Públicas.

La tormenta azotó principalmente las colonias Centro, Urbana Ixhuatepec, Las Fuentes, Hank González y Ejidal Emiliano Zapata. Al igual que algunas vialidades como Vía Morelos, avenida Tero, Toluca y Tlalnepantla, las cuales se inundaron y superaron el sistema de drenaje.

El día de hoy, el gobierno de Ecatepec anuncio que han finalizado los labores de limpieza y desazolve en el arenero San Carlos. Manteniendo así el flujo adecuado del agua y previniendo mayores afectaciones a la población.

Asimismo, se le pide a la población no tirar basura para evitar que las alcantarillas se tapen y que mantengan limpias las calles y los cauces.

El granizo también ocasiono el desplome de techos en la escuela primaria Luis G. Urbina (Lomas de San Carlos), en el estacionamiento Vocacional 3 (Colonos de México) y en una bodega en San Carlos. De igual forma, la línea 4 de Mexibús se encuentra temporalmente fuera de servicio.