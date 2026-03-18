Presentan chatbot turístico y entregan nuevas canchas en Iztapalapa rumbo al Mundial 2026

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó en Iztapalapa la presentación del chatbot turístico “Xoli” y la inauguración de cinco canchas de futbol, como parte de las acciones con miras al Mundial de 2026.

Autoridades capitalinas adelantaron que estas obras forman parte de un programa más amplio de recuperación de espacios públicos y modernización urbana que busca dejar infraestructura permanente en beneficio de la población.

En la colonia Santa María Aztahuacán, se entregaron cinco canchas —una de futbol 7 y cuatro de futbol rápido— que se suman a la estrategia de rehabilitación de 316 espacios deportivos en toda la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, más de 200 de estas instalaciones ya están concluidas y listas para su uso.

La intervención en estas canchas incluyó la colocación de pasto sintético, mejora de muros perimetrales, instalación de luminarias y trabajos complementarios en el entorno urbano, como pavimentación, balizamiento y rehabilitación de áreas verdes.

En conjunto, estas acciones buscan fortalecer el uso del espacio público y fomentar la actividad física en las comunidades.

Infraestructura deportiva y urbana rumbo al Mundial

El Mundial de 2026 ha sido utilizado como un catalizador para acelerar obras en distintos rubros de la ciudad. Entre ellas, la rehabilitación de avenidas principales, la modernización del transporte público y la recuperación de espacios comunitarios.

En el caso de Iztapalapa, autoridades locales señalaron que se intervienen 60 espacios deportivos, además de trabajos de repavimentación en vialidades clave como la Calzada Ignacio Zaragoza y diversos ejes viales.

Clara Brugada indicó que las obras no están pensadas únicamente para el evento deportivo, sino como infraestructura de largo plazo.

En ese sentido, las canchas serán de acceso gratuito y estarán abiertas a distintas actividades, desde escuelas de futbol hasta clases de acondicionamiento físico, con el objetivo de promover el deporte como un derecho.

Además, se prevé la organización de ligas comunitarias y torneos, así como la presencia de promotores deportivos en los espacios rehabilitados, para incentivar su uso continuo, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Xoli, guía digital para turistas y habitantes

Como parte de los preparativos para recibir visitantes, el gobierno capitalino presentó “Xoli”, un chatbot turístico-cultural que funcionará a través de WhatsApp y ofrecerá información sobre actividades, sitios de interés, transporte y eventos en la ciudad.

La herramienta, desarrollada por la Agencia Digital de Innovación Pública en coordinación con las secretarías de Turismo y Cultura, estará disponible las 24 horas del día, en español e inglés. Permitirá a los usuarios realizar consultas abiertas, como recomendaciones de lugares para visitar, opciones gastronómicas o rutas de traslado.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es facilitar el acceso a la oferta cultural y turística de la capital, que incluye miles de actividades diarias y una amplia red de museos, espacios recreativos y eventos.

También se busca descentralizar el turismo, promoviendo la visita a distintas alcaldías más allá de las zonas tradicionalmente concurridas.

La plataforma integrará información específica sobre el Mundial, como sedes de transmisión, actividades paralelas y eventos culturales, además de recomendaciones para recorrer la ciudad.

Aunque fue diseñada con miras a la justa deportiva, se prevé que permanezca como una herramienta permanente para residentes y visitantes.

Espacio público y comunidad

Autoridades locales destacaron que la rehabilitación de canchas tiene un impacto más allá de lo deportivo, al generar espacios de convivencia y alternativas para el uso del tiempo libre.

En zonas como Iztapalapa, donde existe alta demanda de infraestructura, estas intervenciones buscan contribuir a la cohesión social y ofrecer entornos seguros para la población.

En ese contexto, la alcaldía informó que mantiene trabajos paralelos para rehabilitar más de 40 canchas adicionales, con el objetivo de ampliar la cobertura de espacios deportivos en la demarcación.

Las autoridades coincidieron en que, a medida que se acerca el Mundial, la ciudad avanza en una serie de proyectos que buscan responder a la demanda del evento y atender rezagos históricos en infraestructura urbana y equipamiento comunitario.