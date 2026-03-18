Propone Morena permitir ingreso de alimentos en eventos masivos en la CDMX

Estadio GNP Seguros Estadio GNP Seguros (La Crónica de Hoy)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para permitir el ingreso de alimentos y bebidas para consumo personal en eventos masivos realizados en espacios abiertos.

La propuesta busca reformar la Ley de Espectáculos Públicos con el fin de que las y los asistentes tengan una opción distinta a la que ofrecen los recintos con precios elevados en alimentos y bebidas.

La promovente de la iniciativa fue Elizabeth Mateos, quien señaló que asistir a conciertos, festivales o eventos deportivos en la capital “no es cualquier cosa, sino un esfuerzo”, al referirse al impacto económico, de tiempo y de organización que implica.

En ese sentido, destacó que la magnitud de estos eventos refleja su relevancia en la vida cotidiana; informó que en 2025, la Policía Bancaria e Industrial desplegó 553 operativos de seguridad en conciertos y festivales, con una asistencia superior a los 10 millones de personas.

La legisladora advirtió que esta realidad también evidencia prácticas que afectan a los asistentes; dentro de estos espacios no se permite ingresar alimentos o bebidas, lo que obliga a consumir productos con precios elevados.

Detalló que en recintos como el Estadio GNP, una botella de agua de 600 mililitros puede costar alrededor de 45 pesos, un refresco 50 pesos, un electrolito hasta 90 pesos y una piza individual cerca de 120 pesos, precios que, en algunos casos, multiplican varias veces su valor fuera del evento.

A esto se suma el costo de los accesos, que van de los mil 700 pesos hasta más de 17 mil pesos, lo que incrementa considerablemente el gasto total. En contraste, señaló que el salario mínimo diario en México ronda los 315 pesos, por lo que, en muchos casos, el acceso a estos eventos representa varios días de trabajo.

Añadió que dentro de los eventos no existe competencia en la venta de alimentos y bebidas, ya que las empresas organizadoras controlan tanto la oferta como los precios. “No hay alternativas, no hay posibilidad de elegir”, dijo.

¿Qué plantea la iniciativa?

La iniciativa propone permitir el ingreso de refrigerios y bebidas para consumo personal en espectáculos públicos realizados en espacios abiertos, bajo condiciones específicas de seguridad, orden y protección civil.

Establece que únicamente se podrán ingresar porciones individuales, bebidas selladas y envases seguros en cantidades limitadas, al tiempo que se prohíben recipientes peligrosos, envases de vidrio y objetos que representen un riesgo.

Dicha medida no aplicará en recintos cerrados ni espacios con restricciones especiales por razones de protección civil o valor patrimonial.

La alimentación y la hidratación son una necesidad

Para finalizar, la diputada destacó que esta propuesta cobra relevancia ante la proximidad de eventos masivos de gran escala, como el Mundial, en los que se prevé la asistencia de miles de personas en condiciones que requieren garantizar aspectos básicos como la hidratación.

“La hidratación y la alimentación no son un capricho. Son una necesidad y también es un tema de seguridad”, afirmó.

Y aseguró que su iniciativa busca equilibrar las condiciones dentro de estos espacios, sin afectar la operación de los organizadores, pero sí devolviendo a las personas la posibilidad de elegir, así como de evitar prácticas que encarezcan su experiencia.