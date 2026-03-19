Caos vial HOY: estas calles estarán bloqueadas por la CNTE este 20 de marzo

Marcha CNTE hoy en CDMX La protesta de la la CNTE continúa en Ciudad de México este jueves 19 de marzo en Paseo de la Reforma.

La Ciudad de México enfrenta una nueva jornada de caos vial. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen su paro nacional de 72 horas y este viernes 20 de marzo saldrán nuevamente a las calles, generando bloqueos en puntos clave de la capital.

Las movilizaciones no solo afectan la circulación: también han puesto en jaque la movilidad de miles de personas en pleno cierre de semana.

¿Dónde habrá bloqueos HOY en CDMX?

De acuerdo con reportes actualizados, las principales vialidades afectadas serán:

Paseo de la Reforma

Avenida Insurgentes

Avenida Juárez

Glorieta de la Mujer Amajac

Torre de El Caballito

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Estas zonas concentran la mayor actividad de los contingentes, especialmente en el Centro Histórico y corredores financieros.

Además, puntos estratégicos como el cruce del Caballito (Reforma, Bucareli y Juárez) han sido identificados como focos críticos de bloqueo.

Alternativas viales para evitar el caos

Si necesitas moverte por la ciudad, estas rutas pueden ayudarte:

Circuito Bicentenario

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte y Eje 2 Norte

Alternativas viales en CDMX durante el paro de la CNTE

En medio del caos, siempre hay rutas de escape. Si no quieres quedar atrapada en el tráfico eterno, considera estas opciones:

Evitar el Centro Histórico y zonas cercanas al Zócalo

y zonas cercanas al Zócalo Usar Circuito Interior como vía de rodeo

como vía de rodeo Optar por Anillo Periférico para trayectos largos

para trayectos largos Considerar transporte como Metro en líneas no afectadas

Además, salir con anticipación será clave. La ciudad no se detiene, pero sí se vuelve más lenta, como si alguien le bajara la velocidad al día.

¿Por qué la CNTE realiza este paro de 72 horas?

Detrás del tráfico y las marchas hay un trasfondo político y social. La CNTE exige:

Principales demandas

Eliminación de la reforma educativa

Cambios a la Ley del ISSSTE 2007

Mesas de diálogo con el gobierno federal

El paro no solo afecta la movilidad, también implica suspensión de clases y presión directa sobre las autoridades.