Megaproyecto en Coapa: CDMX apuesta por un megajardín para frenar inundaciones

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el Jardín de Lluvia de Coapa Foto: Gabierno de la CDMX

La Ciudad de México dio un paso que podría cambiar su historia con el agua. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el Jardín de Lluvia de Coapa, una obra que no solo busca frenar inundaciones, sino transformar la forma en que la capital gestiona uno de sus problemas más críticos: el agua.

Ubicado en Santa Úrsula Coapa, este proyecto ya es considerado el más grande de su tipo en el país y forma parte de una estrategia que apuesta por soluciones sustentables frente a la crisis hídrica.

Un jardín que captura millones de litros

Lejos de ser solo un espacio verde, el Jardín de Lluvia es una infraestructura hidráulica compleja que permitirá infiltrar más de 10 millones de litros de agua de lluvia en la zona, ayudando a recargar el acuífero y reducir encharcamientos.

La obra implicó una inversión de 22 millones de pesos y beneficiará directamente a más de 40 mil habitantes, especialmente en colonias cercanas al Estadio Azteca, una de las zonas históricamente afectadas por inundaciones.

El sistema incluye:

tanques tormenta

colectores

mecanismos de filtración

canales de conducción

Todo diseñado para captar, limpiar y devolver el agua al subsuelo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el Jardín de Lluvia de Coapa Foto: Gabierno de la CDMX

Un jardín que captura millones de litros y cambia la lógica del agua

Lejos de ser solo un espacio verde, el Jardín de Lluvia es una infraestructura hidráulica compleja que permitirá infiltrar más de 10 millones de litros de agua de lluvia en la zona, ayudando a recargar el acuífero y reducir encharcamientos.

La obra implicó una inversión de 22 millones de pesos y beneficiará directamente a más de 40 mil habitantes, especialmente en colonias cercanas al Estadio Azteca, una de las zonas históricamente afectadas por inundaciones.

El sistema incluye:

tanques tormenta

colectores

mecanismos de filtración

canales de conducción

Todo diseñado para captar, limpiar y devolver el agua al subsuelo.

El proceso es casi quirúrgico:

El agua de lluvia llega desde avenidas como Azteca pasa por filtros que eliminan basura y residuos se conduce hacia el jardín se infiltra gradualmente en el suelo

Incluso incorpora tecnología como “agua sólida”, que convierte el líquido en gel para evitar evaporación y maximizar su aprovechamiento.

Durante las primeras lluvias, el sistema ya fue probado con éxito, demostrando su capacidad para manejar precipitaciones superiores al promedio.

Con una inversión de 22 millones de pesos, este sistema beneficiará a más de 40 mil habitantes y permitirá infiltrar más de un millón de litros de agua de lluvia en un sólo punto, además de superar los 10 millones de litros al considerar el conjunto de obras hidráulicas desarrolladas en la zona.

La mandataria capitalina destacó que este proyecto forma parte de una estrategia innovadora que busca transformar la relación histórica de la ciudad con el agua al dejar atrás el modelo centrado en la extracción y conducción mediante tuberías, para dar paso a soluciones sustentables basadas en la naturaleza.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el Jardín de Lluvia de Coapa Foto: Gabierno de la CDMX

Brugada Molina subrayó que estas obras fueron realizadas con la participación y aprobación de vecinas y vecinos, quienes impulsaron soluciones alternativas para resolver problemáticas como las inundaciones recurrentes en la zona.

Explicó que el sistema inaugurado no es únicamente un espacio verde, sino una infraestructura integral que incluye tanques tormenta, colectores y mecanismos de filtración que permiten captar, limpiar e infiltrar el agua de lluvia, contribuyendo a la recarga del acuífero.

Asimismo, anunció que este año se implementará el programa de “Acupuntura Hídrica”, mediante el cual se construirán 160 puntos de infiltración para ampliar la captación de agua pluvial y avanzar hacia un equilibrio hídrico, recordando que el 70 por ciento del territorio capitalino es suelo de conservación, por lo que hizo un llamado a repensar la gestión del vital líquido desde una perspectiva ambiental y sustentable.

Santuario de Ajolotes en proceso

Además, la Jefa de Gobierno anunció que, próximamente, se creará un santuario de ajolotes en el Parque Ecológico de Xochimilco como parte de la estrategia para la recuperación ambiental y del sistema lacustre de la ciudad.

En el marco de las acciones rumbo al Mundial de Futbol 2026, señaló que su administración impulsa un modelo de desarrollo con enfoque social, priorizando obras que generen beneficios permanentes para la población. En este contexto, anunció la incorporación de 17 nuevos trenes del Tren Ligero, lo que permitirá duplicar la capacidad de usuarios y reducir los tiempos de traslado.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el Jardín de Lluvia de Coapa Foto: Gabierno de la CDMX

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, explicó que el Jardín de Lluvia tiene una capacidad de captación de agua pluvial superficial que llega por la Avenida Azteca y entra en dos cajas diseñadas para separarla de la basura y las grasas, aceites y azolves que pueda arrastrar, residuos que posteriormente son retirados con camiones hidroneumáticos.

El agua ya separada se conduce a través de un canal perimetral hasta el Jardín de Lluvias, un sistema que ya fue puesto a prueba con las precipitaciones de este miércoles 18 de marzo, las cuales superaron los 30 milímetros, en cuya zona el promedio de este mes es de 10 milímetros.

“Funcionó muy bien. Tenemos fotos y videos de cómo entró el agua, se anegó esta parte superficial del jardín y poco a poco se va filtrando”, explicó el funcionario al señalar que, en caso de superarse las capacidades, el excedente se conduce a un colector para darle salida a través de rejillas hacia el fondo –un espacio de hasta cinco niveles—para darle capacidad de regulación.