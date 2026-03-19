Nueva Ruta 9 conecta la L3 con el CUTonalá

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El nuevo servicio de transporte público fortalece la movilidad en la zona oriente y beneficia directamente a la comunidad universitaria y habitantes de Tonalá.

Con el objetivo de mejorar la conectividad en el Área Metropolitana de Guadalajara, este miércoles 18 de marzo inició operaciones la Ruta 9: Central de Autobuses L3 – CUTonalá, que enlaza de manera directa la Línea 3 del Tren Ligero con el Centro de Tonalá y el Centro Universitario de Tonalá.

El arranque fue encabezado por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien destacó que esta ruta responde a una demanda histórica de estudiantes y población de la región. El servicio contará con ocho unidades nuevas, integradas al sistema de recaudo electrónico, con una frecuencia de paso de 15 minutos y horario de 04:30 a 23:30 horas.

La rectora del CUTonalá, María Felícitas Parga Jiménez, subrayó que esta ruta atiende una necesidad planteada por la comunidad universitaria desde octubre pasado y beneficiará a cerca de 10 mil estudiantes, además de personal académico, administrativo y habitantes de colonias aledañas.

Por su parte, la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Fernanda Romero Delgado, celebró la puesta en marcha del servicio, al señalar que la mejora en la movilidad impacta directamente en la permanencia y desempeño académico del estudiantado.

Además de conectar con el CUTonalá, el trayecto contempla puntos clave como el Centro de Tonalá y colonias de la zona oriente, ampliando la cobertura del transporte público en áreas que históricamente habían solicitado mayor atención.