Vecinos denuncian detención arbitraria en la alcaldía MH; diputados morenitas los respaldan

Vecinos de la Miguel Hidalgo denuncian detención ilegal durante protesta

Vecinas y vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo se presentaron en el Congreso de la Ciudad de México para denunciar que fueron víctimas de una detención arbitraria mientras protestaban pacíficamente en la explanada de la alcaldía. Ellos se manifestaban contra el supuesto abandono y privatización del Parque Lira.

Acompañados de la diputada Cecilia Vadillo Obregón y el diputado Víctor Hugo Romo, de Morena, quienes expresaron su respaldo a los afectados, los vecinos denunciaron dicha represión y rechazaron ser criminalizados, golpeados y detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la protesta.

Además, anunciaron que continuarán manifestándose cada miércoles hasta que el alcalde atienda sus demandas.

Detallaron que el día de la protesta, más de 30 elementos de la policía auxiliar de la alcaldía los emboscaron, fueron esposados con uso de la fuerza excesivo, incluso, una mujer terminó en el hospital y otros tres vecinos privados arbitrariamente de su libertad.

Entre las personas afectadas se encuentra una mujer de 72 años que resultó lesionada, además de reportes de uso indebido de la fuerza y violaciones a protocolos.

El diputado Romo señaló que estos hechos están ligados al conflicto por la privatización del parque con el espectáculo “Alicia en el País de las Maravillas”.

Y dijo que el operativo fue sido ordenado por mandos de la alcaldía, por lo que exigió investigar y sancionar a los responsables. Anunció que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría General para que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades.

“Su acción fue sencilla y legítima: recoger la basura que las autoridades locales no habían levantado y llevarla a la explanada de la alcaldía para exigir mejores servicios de limpieza y mantenimiento... Defender un espacio público no es delito. La violencia desde la autoridad sí lo es”, comentó el legislador.

La diputada Cecilia Vadillo Obregón reiteró su respaldo a la libertad de expresión y el derecho a la protesta de las y los manifestantes.

“Desde Morena defendemos el derecho de la gente a exigir lo que es suyo: espacios públicos dignos, seguros y bien cuidados. Una ciudad de buen gobierno es aquella donde las autoridades escuchan, no reprimen. Una ciudad que cuida de todas las personas no manda policías contra vecinas y vecinos que solo piden lo justo: un parque limpio y seguro para sus familias”, concluyó.