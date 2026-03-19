Vinculan a proceso al “Comantante Callejas” de La Familia Michoacana, peligroso extorsionador del Edomex

Detenido José Armando “N”, alias “Callejas". (SSPC y FGJEM)

Un juez vinculó a proceso a José Armando Maya Ávila, alias “Comandante Callejas”, objetivo prioritario del Estado de México investigado por extorsión.

“Comandante Callejas” es líder célula delictiva afín a la “Familia Michoacana”, que comete extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo, con operación en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan, Acambay, Lerma, San Mateo y Metepec, en la entidad mexiquense.

Este sujeto fue detenido el pasado 14 de marzo en el municipio de San Juan Totolac, Estado de México.

Se le dio seguimiento y en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, donde se desplegó un dispositivo de seguridad donde se cumplimentó la orden de aprehensión contra José Armando por el delito de extorsión.

Este criminal se unió al grupo delictivo hace más de 20 años, en los tianguis de la zona oriente del Estado de México, en donde se encargaba del cobro de piso. Actualmente sus actividades delictivas se relacionan con los delitos de extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo.

José Armando “N” es uno de los principales operadores de Josué “N”, alias “Tuerto” y/o “Colibrí”, así como de los hermanos Hurtado Olascoaga, principales objetivos del grupo delictivo con orígenes en Michoacán, quienes cuentan con ofrecimientos de recompensa por información que ayude a su captura.

Tras su detención, fue trasladado al Estado de México donde fue puesto a disposición de un juez quien, tras analizar los datos de prueba recabados, determinó su vinculación a proceso, le impuso como medida cautelar prisión preventiva y el plazo de un mes de investigación complementaria.

En marzo de 2024, el “Comandante Callejas” llegó a un establecimiento tipo bar en compañía de dos personas y se nombró como “El Comandante Callejas jefe de la Familia Michoacana”, amenazó a la víctima para obligarla a entregarle una cuota mensual de dinero, ya que, en caso de negarse, le haría daño a su familia e incendiaría su negocio. Por temor a sufrir algún daño, la víctima le entregó el numerario.

Otros dos sujetos involucrados en este crimen ya fueron detenidos y sentenciados.