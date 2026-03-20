Inauguran Multideportivo El Hoyo en Tlalnepantla

En la colonia La Ferrocarrilera El Hoyo, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz inauguró el Multideportivo El Hoyo, un espacio público que fue recuperado y rehabilitado con el objetivo de brindar a las familias un lugar digno para la recreación y el deporte.

Durante el evento, autoridades municipales destacaron que este proyecto forma parte de una estrategia para rescatar espacios públicos que anteriormente se encontraban en condiciones de abandono, transformándolos en áreas seguras y funcionales para la comunidad.

El nuevo multideportivo cuenta con áreas destinadas a la práctica de distintas actividades físicas, así como espacios de convivencia que podrán ser utilizados por niñas, niños, jóvenes y adultos. Con estas acciones, el gobierno municipal busca fomentar estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social en la zona.

En su mensaje, el alcalde señaló que la recuperación de espacios públicos contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ya que permite generar entornos más seguros y propicios para la convivencia familiar. Asimismo, subrayó que este tipo de obras ayudan a prevenir problemáticas sociales al ofrecer alternativas positivas para el uso del tiempo libre.

Vecinos de la colonia La Ferrocarrilera El Hoyo expresaron su reconocimiento por la rehabilitación del lugar, al considerar que durante años permaneció en el abandono. Ahora, dijeron, el espacio representa una oportunidad para que las nuevas generaciones cuenten con instalaciones adecuadas para el deporte y la recreación.

Autoridades municipales indicaron que la transformación del entorno no solo impacta en la imagen urbana, sino también en la seguridad, ya que la presencia constante de familias y usuarios reduce el riesgo de actos delictivos.

El Multideportivo El Hoyo se suma a otros proyectos impulsados por la actual administración para rescatar áreas públicas en distintas colonias del municipio, con la finalidad de generar espacios incluyentes y accesibles para toda la población.

Con esta inauguración, se busca que el Multideportivo El Hoyo se convierta en un punto de encuentro para las familias, fortaleciendo la convivencia comunitaria y contribuyendo a la construcción de un entorno más seguro y saludable.