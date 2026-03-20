¿Quién era Paula Emilia, la mujer trans que murió tras caer de la Torre Reforma Latino?

La noticia sobre la muerte de Paula Emilia Lafón, una mujer trans quien cayó desde la Torre Reforma Latino, no tardó en recorrer redes sociales y medios de comunicación, provocando una mezcla de sorpresa, tristeza e indignación.

El hecho ocurrió en uno de los puntos más icónicos de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, donde la mujer cayó desde el décimo piso de la Torre Reforma Latino, ubicada en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Quién era Paula Emilia Lafón?

Detrás del nombre de Paula Emilia hay una vida que, como muchas otras dentro de la comunidad trans, estuvo marcada por retos, resistencia y búsqueda de identidad.

De acuerdo con la información que ha circulado, Paula era una mujer trans cuya historia personal no solo reflejaba su transición, sino también las dificultades sociales que enfrentan muchas personas en México. Su caso ha puesto sobre la mesa temas como la visibilidad, el respeto y la seguridad de la comunidad LGBTQ+.

En redes sociales, usuarios comenzaron a compartir mensajes que apuntan a una vida compleja, con momentos de vulnerabilidad y lucha constante por ser reconocida en un entorno que muchas veces no es amable.

De acuerdo con información localizada en su presunto perfil profesional de LinkedIn, Paula Emilia se había formado como ingeniera industrial y de sistemas en el Tecnológico de Monterrey entre 2007 y 2012.

Asimismo, trabajó como ingeniera de soporte de software en IBM en Guadalajara, donde tuvo participación con bases de datos, servidores de aplicaciones y documentación técnica.

Se desempeñó como ingeniera de software en 3Pillar Global; colaboró en el desarrollo de soluciones backend, uso de tecnologías frontend y trabajo con sistemas .NET, además de metodologías ágiles.

Fue desarrolladora web en Vinco Orbis Proyectos, participando en el diseño y desarrollo de aplicaciones con Django.

Intereses y gustos personales

Otros presuntos detalles que han ayudado a conocer a Paula Emilia Lafón han sido algunos de sus intereses personales. Tales como:

Boxeo

Música

Clases de canto

Aprendizaje constante

Formaba parte de un grupo de guitarra

Más allá de los detalles que aún faltan por esclarecer sobre el caso de Paula Emilia, se ha generado una serie de preguntas sobre empatía, respeto y las condiciones en las que viven muchas personas en la sociedad actual.