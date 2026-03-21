Autoridades mexiquenses realizan conversatorio “Nosotras Contamos: el desafío de las niñas y adolescentes”.

“Nosotras Contamos: el desafío de las niñas y adolescentes

La secretaria de las Mujeres del Estado de México (Semujeres), María Esther Rodríguez Hernández, informó que llevaron a cabo el conversatorio “Nosotras Contamos: el desafío de las niñas y adolescentes”, organizado por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Estatal.

Rodríguez Hernández puntualizó que dicha actividad es un ejercicio que busca generar un espacio seguro, horizontal y libre de discriminación para que las menores puedan dialogar sobre sus derechos.

La titular de Semujeres reportó que el conversatorio fue liderado por niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, quienes reflexionaron desde la perspectiva de género sobre los retos y oportunidades que enfrentan en su vida cotidiana. También reveló que las participantes plantearon propuestas para fortalecer la igualdad y erradicar la desigualdad que impacta sus vidas en los ámbitos familiar, escolar, comunidad y digital.

Las autoridades gubernamentales mencionaron que el conversatorio se fundamentó en frases como “Yo lucho por los derechos de las niñas y adolescentes cuando pido que escuchen mi voz y cuando soy solidaria con mis compañeras”, como una reflexión que demuestra la importancia de la participación de las infancias y adolescencias en la construcción de una sociedad más justa.

Rodríguez Hernández reveló que también realizaron la actividad lúdica “Semáforo de la Igualdad”, donde mediante uso de tarjetas de colores las asistentes identificaron qué situaciones las hacen sentir en igualdad, aspectos que podrían mejorar y cómo pueden construir una entidad más equitativa para ellas.

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