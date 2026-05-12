IECM abre convocatoria para concurso juvenil de ensayo sobre democracia y pensamiento crítico

El Instituto Electoral de la Ciudad de México lanzó la convocatoria del Concurso Juvenil de Ensayo 2026 “Conversando con los clásicos”, dirigido a personas de entre 15 y 23 años, con el objetivo de promover el pensamiento crítico, la reflexión sobre temas democráticos y la participación cívica entre las juventudes.

La convocatoria fue presentada durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General del organismo electoral. La consejera presidenta, Patricia Avendaño Durán, señaló que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la reflexión crítica y ampliar las estrategias de vinculación con jóvenes mediante alianzas con instituciones educativas y otros sectores.

Por su parte, el consejero Ernesto Ramos Mega, presidente de la Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, explicó que el certamen está vinculado con la colección “Clásicos de Política y Democracia”, integrada por obras sobre derechos, libertades, democracia y vida en comunidad.

Las personas participantes deberán elaborar un ensayo original en el que analicen una o varias obras de dicha colección y relacionen sus planteamientos con problemáticas actuales de carácter social, político o democrático.

Los textos deberán incluir una tesis clara, argumentación sustentada y un enfoque de derechos humanos, además de emplear lenguaje incluyente y no discriminatorio.

El concurso contempla dos categorías: de 15 a 17 años y de 18 a 23 años. Los trabajos serán evaluados por un jurado especializado bajo un esquema de dictaminación a doble ciego.

El IECM otorgará premios económicos a los tres primeros lugares de cada categoría y publicará los ensayos ganadores. Los resultados se darán a conocer en septiembre de 2026 a través del sitio institucional del organismo.