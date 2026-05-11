Reporte al momento Metro CDMX: consulta las siete líneas con marcha lenta por lluvias (@GobCDMX - Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a los usuarios que, debido a la presencia de lluvias intensas, varias líneas del subterráneo trabajarán con marcha lenta.

Aquí te compartimos el reporte actualizado de cuáles son las siete líneas donde se está realizando un rastreo de seguridad, de acuerdo con el informe del Metro de la Ciudad de México.

¿Cuáles son las líneas del Metro con marcha lenta por lluvias? Reporte actualizado:

De acuerdo con el reporte compartido en la cuenta de X del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, hasta el momento, debido a la presencia de lluvia en varios puntos de la ciudad, se está implementando un rastreo de seguridad en las líneas:

2, 3, 5, 8, 9, 12 y B.

Según reporta la cuenta oficial del subterráneo, esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un viaje seguro.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 5, 8, 9, 12 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/yMm5qUPfGw — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 12, 2026

Usuarios reportan retrasos y trenes detenidos en algunas líneas del Metro

En la publicación compartida por el Metro CDMX, algunos usuarios inconformes expresan su molestia por el atraso y detenimiento en la Línea 9, dirección Tacubaya-Pantitlán: “¿Por qué va tan lenta la Línea 9? 15 minutos detenida en Jamaica por lluvia es demasiado”, expresó la usuaria @Liistenmyheart en X.

A lo que la cuenta del Metro de la CDMX respondió: “La circulación de trenes en la Línea 9 se está acelerando tras la retirada de un tren para inspección”, a las 21:21 horas de este lunes 11 de mayo.

El usuario @GuntarG informó un avance en la línea café del subterráneo: “40 minutos de Tacubaya a Pantitlán, eso no es marcha segura, es pararse 5 minutos cada estación. Y como siempre el aire está apagado”, dijo, mientras que Danny Montoya, usuaria de la Línea B del Metro capitalino, expresó su molestia al denunciar 10 minutos por estación en dirección a Buenavista.