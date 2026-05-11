Rescatan a un hombre de inundación en la Picacho-Ajusco; hay alerta roja en cuatro alcaldías por lluvias Video muestra el momento en que un hombre es rescatado después de quedar atrapado en su auto en una inundación (@RaulGtzNR)

Debido a la intensidad de las lluvias de esta tarde, un hombre quedó atrapado en una inundación en la Picacho-Ajusco, mientras que las autoridades activaron alerta roja en cuatro alcaldías por lluvias.

A lo largo de la tarde y noche de este lunes 11 de mayo, en la CDMX y Edomex se registraron lluvias prolongadas, derivando en inundaciones en diferentes zonas de la ciudad, las cuales afectaron a usuarios de transporte y automovilistas.

Tal fue el caso de un conductor quien quedó atrapado dentro de su vehículo debido a una inundación en la Picacho-Ajusco.

Inundación en la Picacho-Ajusco: Video de hombre rescatado tras quedar atrapado en su vehículo

En redes sociales circula un video en el que se muestra a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxiliando a un hombre, cuyo vehículo quedó varado en una inundación en la Picacho-Ajusco, derivada de las lluvias que se presentaron esta tarde en la CDMX.

En el video se observa a un policía de la SSC ingresando al bajopuente de la carretera Picacho-Ajusco para ayudar a un hombre cuya pipa se encontraba atrapada entre los encharcamientos provocados por las intensas lluvias.

Para ayudarlo a salir, el policía de la SSC cargó sobre sus hombros al señor que se encontraba atrapado y lo llevó a una zona segura.

Alerta Roja en 4 alcaldías de la CDMX

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta roja para cuatro alcaldías por las intensas lluvias.

Las alcaldías que mantienen alerta roja por persistencia de lluvias fuertes son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Mientras que el resto de las alcaldías mantiene alerta amarilla, por lo que las autoridades piden se atiendan las recomendaciones y la población se mantenga informada.

¿Qué significa la Alerta Roja y qué precauciones debes tomar?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, durante la alerta roja, algunos peligros asociados suelen ser lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas, además de caída de ramas, árboles y lonas.

Ante estas situaciones, se recomienda que si habitas en una zona de riesgo de inundaciones, guardes tus documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectes aparatos electrónicos y evites cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.