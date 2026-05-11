Rescatan a un hombre de inundación en la Picacho-Ajusco; hay alerta roja en cuatro alcaldías por lluvias

Debido a la intensidad de las lluvias de esta tarde, un hombre quedó atrapado en una inundación en la Picacho-Ajusco, mientras que las autoridades activaron alerta roja en cuatro alcaldías por lluvias.
A lo largo de la tarde y noche de este lunes 11 de mayo, en la CDMX y Edomex se registraron lluvias prolongadas, derivando en inundaciones en diferentes zonas de la ciudad, las cuales afectaron a usuarios de transporte y automovilistas.
Tal fue el caso de un conductor quien quedó atrapado dentro de su vehículo debido a una inundación en la Picacho-Ajusco.
Inundación en la Picacho-Ajusco: Video de hombre rescatado tras quedar atrapado en su vehículo
En redes sociales circula un video en el que se muestra a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxiliando a un hombre, cuyo vehículo quedó varado en una inundación en la Picacho-Ajusco, derivada de las lluvias que se presentaron esta tarde en la CDMX.
En el video se observa a un policía de la SSC ingresando al bajopuente de la carretera Picacho-Ajusco para ayudar a un hombre cuya pipa se encontraba atrapada entre los encharcamientos provocados por las intensas lluvias.
Para ayudarlo a salir, el policía de la SSC cargó sobre sus hombros al señor que se encontraba atrapado y lo llevó a una zona segura.
Alerta Roja en 4 alcaldías de la CDMX
Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta roja para cuatro alcaldías por las intensas lluvias.
Las alcaldías que mantienen alerta roja por persistencia de lluvias fuertes son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa de Morelos
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
Mientras que el resto de las alcaldías mantiene alerta amarilla, por lo que las autoridades piden se atiendan las recomendaciones y la población se mantenga informada.
¿Qué significa la Alerta Roja y qué precauciones debes tomar?
De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, durante la alerta roja, algunos peligros asociados suelen ser lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas, además de caída de ramas, árboles y lonas.
Ante estas situaciones, se recomienda que si habitas en una zona de riesgo de inundaciones, guardes tus documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectes aparatos electrónicos y evites cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.
⚠️ Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del lunes 11/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 12, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/eVkpxrIpw5