Clima CDMX: ¿Qué es la alerta púrpura por lluvias y por qué se activó esta semana?

Clima CDMX La SGIRPC activa Alerta Púrpura en la Ciudad de México por lluvias de nivel crítico la noche del lunes; prevén que el complicado clima persista este martes 12 de mayo.

Las lluvias previstas para la tarde y noche del lunes 11 de mayo provocaron al menos dieciocho encharcamientos en vialidades, por lo que las autoridades capitalinas activaron la alerta roja y púrpura durante el anochecer.

Esta advertencia que se mantiene vigente para este martes 12 de mayo, cuyo pronóstico prevé más fuertes lluvias que complicarán la rutina de la población en Ciudad de México.

Alerta Púrpura en CDMX este 12 de mayo: ¿qué es y por qué la activaron?

Durante la noche de ayer lunes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura por persistencia de lluvias fuertes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, por persistencia de lluvias fuertes que provocaron diversos encharcamientos en vialidades, incluyendo la inundación en Periférico y Picacho Ajusco.

La alerta púrpura es el nivel más alto del sistema de alertamiento metereológico del Gobierno de la Ciudad de México, se activa en los momentos donde la capital enfrenta un clima crítico, como:

Lluvias extremas.

Inundaciones severas.

Deslaves.

Caída de árboles.

Afectaciones a vialidades.

Daños a viviendas.

⚠️ Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de lluvias fuertes para la noche del lunes 11/05/2026 y madrugada del martes 12/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/McH3at2NEg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 12, 2026

Debido a que algunas demarcaciones de la Ciudad de México fueron fuertemente afectadas por las lluvias intensas, elementos de emergencia acudieron a las zonas afectadas para atender los encharcamientos; algunos de ellos presentaron acumulación de agua de hasta unos 20 centímetros.

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, reportó que atendió quince de las dieciocho inundaciones y respondieron a diez servicios por árboles caídos, tres postes retirados y cuatro cortocircuitos.

¿Qué hacer ante una Alerta Púrpura en la CDMX?

Este alertamiento metereológico se activa cuando la ciudad enfrenta un punto crítico de clima en el que las vialidades, hogares y trayectos de la población sufren significativas complicaciones.

Debido a ello, las autoridades capitalinas ambientales recmiendan:

Resguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas.

Desconectar aparatos eléctricos.

Procurar permanecer en un lugar seguro.

Atender a las indicaciones de Protección Civil.

Pronóstico del clima CDMX este martes 12 de mayo: ¿en qué alcaldías seguirá lloviendo?

La alerta púrpura fue activada durante la noche del lunes y la madrugada de este martes en las siguientes demarcaciones de la capital:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contretas.

Tlalpan.

Por otra parte, la alerta roja fue activada en Milpa Alta, región de la Ciudad de México que también presentó serias afectaciones en vialidades.

En cuanto al resto de las alcaldías en la capital, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene activa la alerta amarilla ante la posibilidad de que cfontinúen las fuertes lluvias y granizo durante este martes 12 de mayo; recomiendan mantenerse informados por los canales oficiales de alertamiento metereológico.