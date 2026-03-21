Capturan en GAM a líder de “Los 300″, extorsionadores, narcomenudistas y vendedores de animales exóticos

Detenidos Israel Candiani Corona, Rosalba Corona Altamirano, David Emanuel Sánchez Hernández, Elvira del Rosario Sánchez Hernández y Berenice Sánchez Hernández. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Israel Candiani Corona, líder de una facción del grupo delictivo “Los 300” dedicados a la extorsión, venta de droga y animales exóticos.

Israel Candiani cuenta con antecedentes delictivos en 2007, por Delitos contra el ambiente en la hipótesis de poseer una especie de fauna silvestre con fines de comercio sujeta a protección especial.

También fueron detenidos Rosalba Corona Altamirano, David Emanuel Sánchez Hernández, Elvira del Rosario Sánchez Hernández y Berenice Sánchez Hernández.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, explicó que este grupo de aparentes criminales fue desmantelado tras ejecutar dos órdenes de cateo en domicilios ubicados en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, esto en atención a distintas denuncias, las cuales señalaban que, en diversas viviendas ubicadas en dichas demarcaciones se almacenaban y distribuían drogas.

Una vez que un juez de control otorgó las órdenes de cateo para intervenir en los inmuebles, se inició con las intervenciones.

La primera ocurrió en un predio ubicado en la calle Pedernal, en la colonia Tres Estrellas, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los efectivos decomisaron 103 dosis de cocaína, 86 dosis de marihuana y 61 dosis de metanfetamina, aseguraron un arma de fuego corta, además detuvieron a Israel Candiani Corona, de 46 años y a Rosalba Corona Altamirano.

La segunda intervención se llevó en la avenida 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron 60 dosis de cocaína, 55 dosis de marihuana y 49 dosis de metanfetamina, además detuvieron a David Emanuel Sánchez Hernández, Elvira del Rosario Sánchez Hernández y Berenice Sánchez Hernández.

Al término de los cateos, los inmuebles fueron asegurados y sellados, asimismo, se encuentran bajo resguardo policial, en tanto a las cuatro personas detenidas, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

El líder de “Los 300″ tiene un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2007 por delito de contra el ambiente, por poseer una especie de fauna silvestre con fines de comercio sujeta a protección especial.

“El Conejo”, máximo líder ya detenido

El grupo delictivo “Unión 300” o “Sindicato los 300″ se originó en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

“Los 300″ son investigados por los delitos de homicidio, extorsión a transportistas, comerciantes y empresarios, así como de despojos y daños en bienes en agravio de particulares, al igual que propiciar la evasión de presuntos delincuentes detenidos por diversas corporaciones policiales, en distintos municipios mexiquenses.

Luis “N”, alias “El Conejo”, objetivo prioritario, fue detenido en 2025, señalado de delitos contra la salud, robo, encubrimiento por receptación, ataques a las vías de comunicación, disparo de arma de fuego y lesiones.

“El Conejo” cuenta con órdenes de aprehensión vigentes, asimismo, se investiga su relación con autoridades municipales en funciones y anteriores de diversos municipios del Valle de México, principalmente Ecatepec y Cuautitlán, para realizar otros hechos delictivos.

Para exigir su liberación, un grupo de transportistas del Estado de México afiliados a este grupo criminal realizaron una manifestación el 12 de marzo del 2025, en la avenida 608 a la altura de la estación del Metro Deportivo Oceanía en la alcaldía Gustavo A. Madero, los cuales partieron del Río de los Remedios y pretendían llegar a la Plaza de la Constitución.

Para detenerlos, policías de la SSC los encapsularon. Alrededor de 80 taxis y 50 motociclistas avanzaron por la avenida Central, tomaron la 602 y se incorporaron a la 608, que frecuentemente llevan a cabo manifestaciones, bloqueos en avenidas y carreteras tanto estatales como federales con la participación de miles de agremiados a su grupo y otros afines como el autodenominado “Los Conejitos”.

Previo a que tomaran la Avenida Oceanía, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la policía capitalina resguardaron la zona y junto con más agentes, les impidieron el paso a los transportistas que querían tomar el zócalo capitalino y los obligaron a retirarse del lugar.

Poco tiempo después, fue detenido el hijo de este criminal. Edwin Israel “N”, alias “El Conejito”. Este sujeto asumió el mando del grupo criminal de “Los 300” y/o “Unión 300”, tras la detención de su padre Luis Alfaro Espinoza, alias “El Conejo”.

“300″ desmantelados

Otro de los líderes detenidos, Luis Alberto “N”, era buscado por el delito de despojo y extorsión cometidos en los municipios de Tecámac y Ecatepec en el Estado de México.

Las investigaciones arrojaron que Luis Alberto “N” se habría ocultado en la alcaldía Venustiano Carranza para evitar su captura, por lo que la Fiscalía del Estado de México solicitó la colaboración de su homóloga capitalina para ubicarlo y detenerlo.

Luego de su aprehensión, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez.

El seis de julio del 2024, cuando junto a otro sujeto habría llegado a un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Los Héroes Tecámac, Sección Bosques, en el municipio de Tecámac y se habrían presentado como “integrantes de Los 300″.

En ese momento, habrían amenazado con arma de fuego al propietario del inmueble a quien le indicaron que “no quiero ma… carnal, mi hermano, se va a quedar con la casa y mientras tu nos vas a dar una renta de tres mil pesos al mes porque sí te cae chamba, no te hagas pend… los días de uno al cinco va a venir por la renta. A la primera que nos pongas peros te vamos a dar piso”.

También, Jorge “N”, dirigente del sindicato, era del círculo cercano a “El Conejo”.

Jorge “N” habría contratado a varios sujetos para realizar trabajos de albañilería en un domicilio ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio de Ecatepec, al que ingresaron sin la autoridad del legítimo poseedor del mismo, quien al darse cuenta de la ocupación irregular, solicitó la intervención de las autoridades para la detención de los supuestos trabajadores.

Los empleados señalaron que fueron contratados por Jorge “N”, quien al momento de comparecer ante las autoridades, refirió que el inmueble le pertenecía para lo cual exhibió un contrato apócrifo de compraventa, el cual no fue ratificado por los testigos en sus firmas.