Naucalpan reúne a empresas privada y publicas para la nueva edición de la “Feria del Empleo” 2026

Naucalpan Cientos de personas acudieron al Parque Revolución para buscar trabajo y capacitación en la Gran Feria del Empleo Naucalpan 2026.

El Gobierno de Naucalpan realizó la Gran Feria del Empleo 2026 en el Parque Revolución, donde cientos de personas se dieron cita para buscar una oportunidad laboral o mejorar su situación económica sin salir del municipio.

La jornada, organizada por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, permitió que los asistentes se vincularan directamente con distintas empresas que ofrecieron vacantes en diversos sectores, facilitando el acceso a empleos formales cerca de sus hogares.

Entre las compañías participantes estuvieron Walmart, Coppel, Farmacia San Pablo, Tiendas 3B, Cocina El Bajío y Grupo CISA, que recibieron a quienes acudieron con la intención de encontrar trabajo o conocer nuevas opciones.

Además de las vacantes, el evento integró programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y la participación de la Guardia Nacional, así como módulos de orientación educativa y espacios de capacitación.

También se ofreció asesoría para quienes buscan iniciar o fortalecer un negocio propio, con acompañamiento para emprendedores y la presencia de artesanos y productoras locales que exhibieron y vendieron artículos de moda, belleza y alimentos.

Quienes asistieron destacaron la posibilidad de encontrar distintas opciones en un solo lugar, lo que agilizó la búsqueda de empleo y permitió comparar alternativas sin tener que trasladarse a distintos puntos.