“Servir a la ciudadanía no es un discurso, sino una forma de vida”, afirma diputada del PVEM en primer informe

Rebeca Peralta, diputada local del PVEM

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, rindió su primer informe de labores. Ahí destacó que ha sido un año de trabajo cercano a la gente, enfocado en resultados concretos para mejorar la calidad de vida en Iztapalapa.

“Hoy cierro este primer año con la frente en alto y el corazón comprometido, sabiendo que servir no es un discurso, sino una forma de vida, y que mientras tenga su confianza, voy a seguir caminando a su lado sin soltar el paso”, mencionó la diputada ante más de 2 mil habitantes.

Recordó que hace más de un año las y los ciudadanos le dieron su confianza, “y hoy estoy aquí para responder con trabajo, con resultados y con la convicción de no fallarles”, sostuvo.

Durante su mensaje, acompañada del presidente del Congreso local, Jesús Sesma, y de la alcalde de Iztapalapa, Aleida Alavez, y de otros diputados, la legisladora enfatizó que su labor ha estado centrada en atender a todos los sectores de la población, desde niñas, niños y jóvenes, hasta personas adultas mayores y personas privadas de la libertad, con una visión integral de justicia social.

En materia de gestión territorial, informó sobre acciones relevantes para la rehabilitación de 28 CENDIS con una inversión superior a 15 millones de pesos, así como la gestión para la asignación de 222 millones de pesos para fortalecer el IEMS Iztapalapa IV, mejorando las condiciones educativas en la demarcación.

Asimismo, destacó intervenciones en espacios públicos, incluyendo el mantenimiento de parques, camellones y áreas verdes, además de la recuperación de espacios deportivos como el skatepark de Calzada de la Viga, promoviendo entornos seguros y de convivencia para las familias.

“Porque ustedes me eligieron como su voz en el Congreso, todos los días me levanto con esa responsabilidad en la mente y en el corazón, trabajando para que Iztapalapa esté siempre al centro de cada decisión”, expresó.

En el ámbito económico y social, resaltó la propuesta para condonar el pago de agua a mercados públicos, así como la implementación del programa “El Mundial en los Barrios”, con el objetivo de acercar eventos internacionales a las colonias y fortalecer el tejido comunitario.

En el terreno legislativo, informó la presentación de 28 iniciativas enfocadas en temas clave como seguridad, tecnología, derechos laborales y reinserción social.

Entre ellas, destacó propuestas para combatir las tarifas dinámicas en la venta de boletos en eventos masivos de la Ciudad, el uso de inteligencia artificial en seguridad y el sellado de antecedentes penales para facilitar la reintegración de personas.

También subrayó su trabajo en favor de la cultura, impulsando la creación del Primer Parlamento de Cultura y fortaleciendo tradiciones emblemáticas como la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, así como acciones para preservar el patrimonio histórico.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano de la ciudadanía, recorriendo calles, escuchando necesidades y defendiendo causas, con la convicción de que servir no es un discurso, sino una forma de vida.