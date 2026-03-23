Carnavales se resisten al olvido: buscan decretar el 29 de marzo como “Día de las y los carnavaleros”

Carnavales de la CDMX se resisten al olvido

En la Ciudad de México, los carnavales y comparsas son mucho más que celebraciones coloridas, son expresiones vivas de identidad, memoria y comunidad. En distintos barrios y pueblos originarios, estas festividades reúnen a familias enteras que, a través de la música, la danza y los trajes tradicionales, mantienen vivas historias que se transmiten de generación en generación.

Los carnavales nacieron como crítica social hacia la élite burguesa y con el paso del tiempo, se convirtieron en parte importante de la identidad de la Ciudad de México, que cuenta con un registro de 64 carnavales con aproximadamente 74 comparsas principalmente distribuidos en 10 alcaldías, siendo las más destacadas Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, así lo informó en entrevista con este diario la diputada local Judith Vanegas Tapia.

Recordó que en 2024 los carnavales fueron reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, por lo que ahora buscará que las personas que participan en estos magnos eventos —conocidos como carnavaleros— sean reconocidos. Es por ello que presentará una iniciativa para declarar el 29 de marzo como “Día de las y los Carnavaleros” en la capital.

La diputada por Milpa Alta y Tláhuac, de Morena, detalló la gran labor que realizan los carnavaleros: desde la preparación del evento, que se hace con un año de anticipación; hasta el esfuerzo que hacen para poder adquirir sus trajes, con un valor que va desde los 2 mil pesos y pueden alcanzar los 80 mil pesos, incluso, dio a conocer que muchos de los vestuarios son heredados por generaciones.

La legisladora destacó que los carnavales son de suma importancia pues fortalecen el tejido social, ya que detrás de cada carnaval existe una gran organización comunitaria, cooperación y sentido de pertenencia. Aseguró, que actualmente hay cientos de jóvenes involucrados en la celebración y el reconocerlos de manera formal, los incentivará a preservar sus tradiciones.

“Esta declaración es un acto de reconocimiento a nuestras raíces y a la riqueza cultural de los pueblos originarios, no son sólo celebraciones festivas; es un acto de justicia histórica en dónde se reconoce la organización comunitaria y la identidad colectiva que se ha transmitido de generación en generación”, comentó la diputada.

Buscará que alcaldías los apoyen económicamente

Judith Vanegas lamentó que, pese a la importancia de los carnavales en la capital, las alcaldías no cuentan con un apoyo o programa específico orientado a los carnavaleros. Es por ello que, adelantó, planea presentar una iniciativa para que todas las demarcaciones destinen un porcentaje en beneficio de quienes se encargan de preservar la tradición.

Ejemplificó que en la alcaldía Milpa Alta hay decenas de comparsas distribuidas en 12 carnavales —uno por cada pueblo— y desde el 2023 (durante su gestión como alcaldesa de esa demarcación) existe un presupuesto etiquetado con 10 millones de pesos, anuales, destinados al otorgamiento de al menos 200 apoyos económicos dirigidos a grupos culturales, mayordomías y comités organizadores. Dichos apoyos se asignan de manera variable, en función de la acción a realizar, estableciendo un monto mínimo de 3 mil pesos y un máximo de 100 mil.

Dichas iniciativas resultan ser clave en un contexto urbano que avanza rápidamente en el que la tecnología se involucra cada vez más en la vida cotidiana, por lo que estas celebraciones se convierten en espacios de resistencia cultural y mantenerlas vivas no sólo significa conservar tradiciones, sino también reconocer el valor de las comunidades que les dan vida y que encuentran en ellas una forma de expresión, identidad y orgullo.

La diputada ha escuchado de primera mano las necesidades de las y los carnavalearos

“Los carnavales son mucho más que expresiones festivas; constituyen un patrimonio cultural vivo desde las danzas y comparsas hasta la música y la indumentaria, cada elemento es testimonio de una herencia cultural que fortalece el tejido social y el sentido de pertenencia”.

Para finalizar la diputada destacó que declarar el Día de las y los Carnavaleros permitiría no sólo visibilizar estas expresiones, sino también generar mecanismos de protección, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural.

“Este reconocimiento no solo beneficiaría a las comunidades que mantienen vivas estas prácticas, sino que también abriría un espacio para que más personas conozcan, valoren y se involucren en la protección de nuestro legado cultural… Apostar por una Ciudad de México que honra sus raíces, significa respetar su cultura la cual es uno de sus mayores activos para el presente y el futuro”.