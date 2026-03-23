Nestlé invierte en sus fábricas en Edomex

Nestlé Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que la empresa Nestlé destinó para la entidad 455 millones de dólares, lo que permitirá posicionar a la entidad como un centro de innovación y calidad en la industria alimentaria global.

“Esta inversión histórica representa esperanza en nuestra entidad, en nuestra gente y en el rumbo de la transformación, que con transparencia, trabajo en equipo y en territorio también, da oportunidad de trabajo y estamos construyendo juntas y juntos una mejor justicia social para nuestros ciudadanos”, aseguró la Gómez Álvarez.

La gobernadora estatal explicó que estas inversiones están enfocadas en el incremento de la capacidad productiva, la modernización tecnológica y digitalización de procesos de los cinco Centros de Producción con los que cuentan en la entidad y tres Centros de Distribución en Toluca, Cuautitlán y Tepotzotlán, donde laboran más de 2 mil 500 personas; así como la construcción de un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Zumpango.

“Estamos seguros que esta inversión incrementará el potencial de su planta en Toluca para producir su tradicional café, sus reconocidos chocolates, así como la gran variedad de productos culinarios presentes en el 99 por ciento de los hogares mexiquenses. Reconozco de manera especial la ampliación de su planta en Cuautitlán, y considerar dentro de su variedad de productos, los alimentos para los seres sintientes a quienes también queremos, cuidamos y procuramos en este gobierno”, afirmó la mandataria estatal.

La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, precisó que Nestlé es un pilar fundamental para la entidad y para la industria alimentaria, que da empleo a más de 54 mil 600 mexiquenses; el 13.9 por ciento del total del país.

González Hernández puntualizó que de septiembre de 2023 a enero de 2026, la entidad captó 3 mil 929 millones de pesos de empresas nacionales y mil 203 millones de dólares de empresas extranjeras, muestra de la capacidad de atracción y confianza de las empresas.

Por último, el presidente ejecutivo de Nestlé México, Fausto Costa, señaló que del monto total, 275 millones de dólares representan el 27.5 por ciento de los mil millones de dólares anunciados en el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se suma la construcción del nuevo CEDIS en el municipio de Zumpango con una inversión adicional de 180 millones de dólares.

La Crónica de Hoy 2026