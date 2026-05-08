Edomex moderniza infraestructura vial en corredor Toluca-Metepec-Tenango

El Gobierno del Estado de México informó sobre la modernización del corredor de mediana capacidad Toluca-Metepec-Tenango, como parte de acciones para mejorar la infraestructura vial y las condiciones del transporte público en la región.

La Secretaría de Movilidad estatal indicó que el proyecto contempla la instalación de parabuses en estaciones de alta afluencia, trabajos de balizamiento horizontal a lo largo de 25.96 kilómetros y la colocación de señalamiento vertical. Las autoridades estiman que las obras beneficiarán a aproximadamente 3.5 millones de habitantes.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, señaló que las acciones forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, enfocada en infraestructura, movilidad y servicios públicos. Indicó además que la inversión destinada al proyecto asciende a 12 millones 456 mil pesos.

Por su parte, Judá Levy Apolinar Trujillo, director general de Vialidad, detalló que se instalaron cinco parabuses y tres estelas de señalización para identificar paradas de transporte en puntos donde no existía espacio suficiente para infraestructura convencional.

Las obras también incluyen mejoramiento de carpeta asfáltica, adecuaciones geométricas, rehabilitación de guarniciones y banquetas, así como instalación de luminarias y colocación de bolardos.

Según el gobierno estatal, estas acciones buscan fortalecer la movilidad y mejorar las condiciones del servicio de transporte público en la zona metropolitana del Valle de Toluca.