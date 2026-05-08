Detienen a joven que habría asesinado a su madre y la reportó cómo desaparecida en VC

Detenido Fernando "N". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Fernando “N”, hombre que habría asesinado a su madre y posteriormente la reportó cómo desaparecida, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años de edad, y trabajadora de una empresa de telecomunicaciones, se encontraba con una ficha de búsqueda activa, dado que el 25 de abril aparentemente no habría retornado a su domicilio.

Sin embargo, su ausencia se denunció por Fernando “N” ante las autoridades hasta el 1 de mayo, quien dijo que su madre se dirigió hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En ese momento, Fernando “N” aseguró que su mamá probablemente se encontraba de viaje y por eso no retornó a su hogar en la calle Grabados, de la colonia 20 de noviembre.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que Teresa Guadalupe ingresó al domicilio, pero nunca salió de este inmueble.

Una vez que se reportó la desaparición, Fernando “N” aseguraba que tenía una buena relación con su madre, sin antecedentes de violencia familiar.

Una vez detenido, Fernando “N” es investigado por el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

Las diligencias realizadas por personal de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), así como los análisis de cámaras, telefonía y el trabajo de la Policía de Investigación (PDI), obtuvieron datos que contradicen la versión de Fernando “N” que asegura que su madre se dirigió hacia el centro de la capital.

Como parte de la investigación, el pasado cinco de mayo se ejecutó un cateo en el inmueble relacionado con los hechos, donde fueron localizados indicios biológicos que fortalecen la hipótesis de que la víctima fue agredida en el lugar.

Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra Fernando “N”, la cual fue ejecutada el pasado siete de mayo por agentes de la PDI en la alcaldía Cuauhtémoc. El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.