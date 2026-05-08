Delfina Gómez supervisa avances de la Línea III del Mexicable en Naucalpan

La obra contará con 11 estaciones y un recorrido de 9.5 kilómetros hacia Cuatro Caminos





La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez realizó un recorrido de supervisión por las obras de la Línea III del Mexicable en el municipio de Naucalpan de Juárez, proyecto que contempla 9.5 kilómetros de recorrido y 11 estaciones, desde la zona alta de Naucalpan hasta Cuatro Caminos.

Las autoridades estatales informaron que la cimentación profunda de los 62 postes que integran el sistema se encuentra prácticamente concluida. También continúan los trabajos de cimentación superficial, superestructura, estructura y techumbre en distintas estaciones, algunas de las cuales ya avanzan en la colocación de fachadas y cabinas.

También se realiza el montaje del sistema electromecánico de origen europeo. Además, ya se cuenta con las antenas de Chamapa Izcalli y Lomas del Cadete, y están listos tres cables para el montaje de cabinas.

La Línea III del Mexicable está proyectada para beneficiar diariamente a más de 40 mil usuarios de Naucalpan y de la zona del Valle de México, como parte de las acciones de movilidad impulsadas por la administración estatal.

En el recorrido estuvieron predentes también Horacio Duarte Olivares, Juan Hugo de la Rosa García, Joel González Toral, Adrián Hernández Romero y Isaac Martín Montoya Márquez, así como trabajadores y responsables de la obra.