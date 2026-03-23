El registro para la pensión por discapacidad en CDMX ya está abierto por pocos días. Consulta módulos, fechas y documentos para participar.

Pensión para Personas con Discapacidad en CDMX 2026: módulos de registro

Por Edgar Cruz
La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad abrió su registro a partir de este lunes 23 de marzo y hasta el 29 de marzo, por lo que el registro estará disponible para hombres y mujeres de 30 a 64 años en CDMX únicamente una semana.

De acuerdo con el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, este programa, situado en los enfoques de bienestar social, se sustenta en el artículo 4 de la Constitución: “El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley”, buscando reducir las barreras de exclusión, discriminación y racismo que sufren millones de personas con discapacidad en México.

Aquí te compartimos los detalles sobre fechas, documentación y módulos de registro para que no te quedes fuera de este apoyo federal.

A continuación, la lista de módulos para realizar tu registro a la Pensión Bienestar Discapacidad 2026, así como la fecha de atención a aspirantes; los módulos están organizados por alcaldía:

ÁLVARO OBREGÓN

CALLE: Calle Francisco de P. Miranda, EXTERIOR: 1, COLONIA: Merced Gómez.

TIPO DE LUGAR: Unidad Deportiva CP: 01600

REFERENCIA: Entrada Deportivo Plateros

MUNICIPIO: Álvaro Obregón

ENTIDAD: Ciudad de México

FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026

FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026

AZCAPOTZALCO

CALLE: Calle Castilla Oriente, EXTERIOR: S/NCOLONIA: Centro de Azcapotzalco.

TIPO DE LUGAR: Explanada

CP: 02000 REFERENCIA: Av. Azcapotzalco y 22 de Febrero

FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026

FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026

BENITO JUÁREZ

CALLE: Avenida Municipio Libre, EXTERIOR: 402, COLONIA: San Andrés Tetepilco.

TIPO DE LUGAR: Edificio de Gobierno Federal

CP: 09440

REFERENCIA: Tranviarios

FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026

FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026

COYOACÁN

CALLE: Calle Tepetlapa, EXTERIOR: S/NCOLONIA: Alianza Popular Revolucionaria.

TIPO DE LUGAR: Edificio de Gobierno Federal

CP: 04800

REFERENCIA: Super ISSSTE Villa Coapa

FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026

FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026

CUAJIMALPA DE MORELOS

CALLE: Avenida Juárez, EXTERIOR: S/N, COLONIA: Cuajimalpa.

TIPO DE LUGAR: Centro Integrador

CP: 05000

REFERENCIA: Av. Veracruz

FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026

FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026

CUAUHTÉMOC

CALLE: Calle Tres Guerras, EXTERIOR: 37COLONIA: Centro (Área 4).

TIPO DE LUGAR: Centro Integrador CP: 06040

REFERENCIA: Tienda Super ISSSTE Ciudadela

FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026

FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026

GUSTAVO A. MADERO

CALLE: Calle 5 de Febrero, EXTERIOR: S/N, COLONIA: Villa Gustavo A. Madero.

TIPO DE LUGAR: Plaza

CP: 07050

REFERENCIA: Explanada de la alcaldía

FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026

FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026

IZTAPALAPA

CALLE: Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa), EXTERIOR: S/N, COLONIA: Xalpa.

TIPO DE LUGAR: Unidad Deportiva

CP: 09640REFERENCIA: Av. de las Palmas

FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026

FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026

IZTACALCO

CALLE: Raíz del Agua, EXTERIOR: S/N, COLONIA: Infonavit Iztacalco.

TIPO DE LUGAR: Edificio de Gobierno Federal

CP: 08900

REFERENCIA: Plaza Raíz del Agua

FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026

FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026

MAGDALENA CONTRERAS

CALLE: Avenida Luis Cabrera, EXTERIOR: 1, COLONIA: San Jerónimo Lídice.

TIPO DE LUGAR: Unidad Deportiva

CP: 10200

REFERENCIA: Casa Popular

FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026

FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026

Todos los módulos de las 16 alcaldías pueden consultarse en el buscador oficial de la Secretaría del Bienestar, ingresando la entidad federativa (Ciudad de México) y la alcaldía correspondiente.

Pensión bienestar discapacidad CDMX 2026: Documentación para el registro en marzo

El registro se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en los módulos autorizados.

Para realizar tu registro deberás acudir de manera presencial y presentar:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, INAPAM o carta de identidad)
  • CURP (impresión reciente)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
  • Certificado de discapacidad emitido por institución pública de salud
  • Teléfono de contacto

Los documentos deberán presentarse en original. Se recomienda llevar copia de cada uno.

