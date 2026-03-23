Pensión para Personas con Discapacidad en CDMX 2026: módulos de registro

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad abrió su registro a partir de este lunes 23 de marzo y hasta el 29 de marzo, por lo que el registro estará disponible para hombres y mujeres de 30 a 64 años en CDMX únicamente una semana.
De acuerdo con el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, este programa, situado en los enfoques de bienestar social, se sustenta en el artículo 4 de la Constitución: “El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley”, buscando reducir las barreras de exclusión, discriminación y racismo que sufren millones de personas con discapacidad en México.
Pensión para Personas con Discapacidad 2026: módulos de registro en CDMX
Aquí te compartimos los detalles sobre fechas, documentación y módulos de registro para que no te quedes fuera de este apoyo federal.
A continuación, la lista de módulos para realizar tu registro a la Pensión Bienestar Discapacidad 2026, así como la fecha de atención a aspirantes; los módulos están organizados por alcaldía:
ÁLVARO OBREGÓN
CALLE: Calle Francisco de P. Miranda, EXTERIOR: 1, COLONIA: Merced Gómez.
TIPO DE LUGAR: Unidad Deportiva CP: 01600
REFERENCIA: Entrada Deportivo Plateros
MUNICIPIO: Álvaro Obregón
ENTIDAD: Ciudad de México
FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026
FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026
AZCAPOTZALCO
CALLE: Calle Castilla Oriente, EXTERIOR: S/NCOLONIA: Centro de Azcapotzalco.
TIPO DE LUGAR: Explanada
CP: 02000 REFERENCIA: Av. Azcapotzalco y 22 de Febrero
FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026
FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026
BENITO JUÁREZ
CALLE: Avenida Municipio Libre, EXTERIOR: 402, COLONIA: San Andrés Tetepilco.
TIPO DE LUGAR: Edificio de Gobierno Federal
CP: 09440
REFERENCIA: Tranviarios
FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026
FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026
COYOACÁN
CALLE: Calle Tepetlapa, EXTERIOR: S/NCOLONIA: Alianza Popular Revolucionaria.
TIPO DE LUGAR: Edificio de Gobierno Federal
CP: 04800
REFERENCIA: Super ISSSTE Villa Coapa
FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026
FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026
CUAJIMALPA DE MORELOS
CALLE: Avenida Juárez, EXTERIOR: S/N, COLONIA: Cuajimalpa.
TIPO DE LUGAR: Centro Integrador
CP: 05000
REFERENCIA: Av. Veracruz
FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026
FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026
CUAUHTÉMOC
CALLE: Calle Tres Guerras, EXTERIOR: 37COLONIA: Centro (Área 4).
TIPO DE LUGAR: Centro Integrador CP: 06040
REFERENCIA: Tienda Super ISSSTE Ciudadela
FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026
FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026
GUSTAVO A. MADERO
CALLE: Calle 5 de Febrero, EXTERIOR: S/N, COLONIA: Villa Gustavo A. Madero.
TIPO DE LUGAR: Plaza
CP: 07050
REFERENCIA: Explanada de la alcaldía
FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026
FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026
IZTAPALAPA
CALLE: Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa), EXTERIOR: S/N, COLONIA: Xalpa.
TIPO DE LUGAR: Unidad Deportiva
CP: 09640REFERENCIA: Av. de las Palmas
FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026
FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026
IZTACALCO
CALLE: Raíz del Agua, EXTERIOR: S/N, COLONIA: Infonavit Iztacalco.
TIPO DE LUGAR: Edificio de Gobierno Federal
CP: 08900
REFERENCIA: Plaza Raíz del Agua
FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026
FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026
MAGDALENA CONTRERAS
CALLE: Avenida Luis Cabrera, EXTERIOR: 1, COLONIA: San Jerónimo Lídice.
TIPO DE LUGAR: Unidad Deportiva
CP: 10200
REFERENCIA: Casa Popular
FECHA DE INICIO: 23 de marzo de 2026
FECHA DE TÉRMINO: 29 de marzo de 2026
Todos los módulos de las 16 alcaldías pueden consultarse en el buscador oficial de la Secretaría del Bienestar, ingresando la entidad federativa (Ciudad de México) y la alcaldía correspondiente.
Pensión bienestar discapacidad CDMX 2026: Documentación para el registro en marzo
El registro se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en los módulos autorizados.
Para realizar tu registro deberás acudir de manera presencial y presentar:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, INAPAM o carta de identidad)
- CURP (impresión reciente)
- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
- Certificado de discapacidad emitido por institución pública de salud
- Teléfono de contacto
Los documentos deberán presentarse en original. Se recomienda llevar copia de cada uno.