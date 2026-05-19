Inundación en la México-Puebla: reporte al momento de afectaciones en la zona de Valle de Chalco Tras las intensas lluvias registradas en el Edomex, se reportaron inundaciones en Valle de Chalco (Redes Sociales)

Debido a las intensas lluvias que azotaron a la CDMX y el Edomex este martes 19 de mayo, diferentes vialidades se vieron afectadas, entre ellas la autopista México-Puebla.

De acuerdo con diversos reportes, las precipitaciones que se registraron esta tarde en el Estado de México provocaron inundaciones en diferentes municipios, siendo algunos de los principales afectados Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chalco, lo que dificultó la movilidad de automóviles y personas, quienes quedaron varadas.

Inundación en la autopista México-Puebla hoy: ¿está cerrada?

Tras las fuertes precipitaciones, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir videos sobre el estado de vialidades como la autopista México-Puebla, donde se registraron inundaciones, especialmente en los carriles laterales.

Uno de los tramos más afectados de la autopista México-Puebla por las inundaciones fue el registrado a la altura de la estación Cuauhtémoc del Trolebús Elevado, donde los vehículos no podían pasar, mientras que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos tuvieron que auxiliar a los usuarios del Trolebús.

Junto con la av. Cuauhtémoc también se registraron afectaciones en Eje 10, Puente Blanco y Puente Rojo, en la autopista México-Puebla debido a las inundaciones.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) señaló que en el km 45 de la autopista México-Puebla se registra carga vehicular debido a los encharcamientos en la zona, por lo que se recomienda a los usuarios buscar alternativas viales.

Reporte al momento de las afectaciones en Valle de Chalco

Sin embargo, la autopista México-Puebla no fue la única afectada, pues los habitantes de Valle de Chalco reportaron inundaciones en diferentes colonias del municipio.

Por su parte, el Gobierno del Valle de Chalco, que calificó las lluvias de esta tarde como atípicas, compartió en sus redes sociales que ya se encuentran realizando los trabajos de retiro de agua en las zonas con mayores afectaciones.

Entre las colonias afectadas de Valle de Chalco se encuentran la colonia Independencia y Darío Martínez, donde unidades VACTOR trabajan en labores de desazolve y limpieza de drenajes.