Licencia de conducir Edomex 2026: ¿Cómo ubicar las unidades móviles para tramitarla? Conoce cómo ubicar las unidades móviles para tramitar tu licencia de conducir del Edomex, qué necesitas y cuáles son los costos (@SEMOV_Edomex)

Si planeas tramitar tu licencia de conducir en el Edomex, aquí te compartimos la dirección exacta de las unidades móviles para que sepas cómo ubicarlas, qué documentos te solicitarán y cuáles son los costos para este 2026.

Para facilitar el trámite de la licencia de conducir, la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México cada semana distribuye unidades móviles en diferentes municipios, donde se puede tramitar este documento.

Unidades móviles para licencia en el Edomex: ¿Dónde están esta semana?

La Secretaría de Movilidad ha publicado en qué municipios y dónde se ubicarán las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir del 19 al 23 de mayo, en un horario de 9:00 a 17:30 horas.

Del 19 al 20 de mayo

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de la Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769

Del 19 al 21 de mayo

Toluca: Paseos Colón y Tollocan s/n, Col. Isidro Fabela, C.P. 50170

Del 19 al 22 de mayo

Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335

Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 Cocotitlán: Av. Salto del Agua s/n, Barrio Techichilco, C.P. 56680

Av. Salto del Agua s/n, Barrio Techichilco, C.P. 56680 Zinacantepec: Jardín Constitución 101, Col. Centro, C.P. 51350

Del 19 al 23 de mayo

Nezahualcóyotl: Av. Chimalhuacán s/n, esq. Caballo Bayo, Col. Benito Juárez, C.P. 57000

Av. Chimalhuacán s/n, esq. Caballo Bayo, Col. Benito Juárez, C.P. 57000 Tejupilco: And. Vicente Guerrero 55, Col. Centro, C.P. 51400

And. Vicente Guerrero 55, Col. Centro, C.P. 51400 Temoaya: Portal José María Morelos y Pavón 102, Col. Centro, C.P. 50850 (frente al Palacio Municipal)

Del 21 al 22 de mayo

Nextlalpan: Av. 16 de septiembre s/n, esq. Hombres Ilustres, Barrio San Pedro Miltenco, C.P. 55793

El 22 de mayo

Chalco: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640

Podrás ubicarlas porque son camionetas que cuentan con los logotipos y colores del Gobierno del Estado de México, además de que llevan el letrero de “Expedición de licencias”.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en las unidades móviles

Si deseas tramitar tu licencia en las unidades móviles del Gobierno del Estado de México, estos son los documentos que deberás llevar contigo:

Clave Única de Registro de Población ( CURP )

) Identificación vigente con fotografía

con fotografía Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses

original no mayor a tres meses Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias , emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Comprobante de pago de derechos o también podrás realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en el módulo.

En caso de tramitar la licencia de conducir por primera vez, además de los anteriores documentos, también tendrás que presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México, además de tu acta de nacimiento.

En el caso del trámite de la licencia de conducir por renovación, además de los anteriores documentos, tendrás que entregar tu licencia anterior.

Costos oficiales de la licencia de conducir en el Edomex 2026

En el Edomex las licencias de conducir tipo A, es decir, para automovilistas, así como el tipo C (para motociclistas) tienen los siguientes costos para este 2026:

1 año: $777 pesos

$777 pesos 2 años: $1,040 pesos

$1,040 pesos 3 años: $1,390 pesos

$1,390 pesos 4 años: $1,848.00 pesos