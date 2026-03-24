Lanzan “Amazónica IA” en Cuauhtémoc: gestión de servicios 24/7 a través de la voz

App Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. (Especial )

La alcaldía Cuauhtémoc presentó “Amazónica IA”, la herramienta de Inteligencia Artificial en dispositivos móviles que pone al alcance de los vecinos y visitantes de la demarcación soluciones más rápidas a la gestión de servicios, denuncias, así como una guía turística que dirige al usuario a la variedad gastronómica, cultural y de recreación en el “corazón de México”.

Si tienes una duda cuando necesitas hacer un trámite, entender mejor tu ciudad o tener una respuesta clara, nació “Amazónica IA”, una asistencia ciudadana con Inteligencia Artificial inédita en la capital.

Esta es una herramienta orientativa de información, trámites y reportes ciudadanos disponible por WhatsApp o por teléfono 24/7, con acceso en varios idiomas.

La Cuauhtémoc es la primera alcaldía en implementar esa tecnología para estar más cerca de la gente, que escucha un mensaje o una llamada de distancia y que siempre responde ¿Cómo te puedo ayudar?

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, presentó la IA bajo el lema de que luego de años de Gobiernos lejanos, sin respuestas a las peticiones ciudadanas y con burocracia que acumulaba gestiones sin solución, es el momento de ponerle fin al rechazo y que no exista miedo por ser escuchado.

Para su uso, el ciudadano únicamente debe de saludar a “Amazónica”, cuestionar su inquietud y en pocos segundos dirigirá las mejores respuestas, por ejemplo, la ubicación de Puntos Violeta, recintos y traslados a sitios de interés.

“El corazón de México” al ser el epicentro del desarrollo económico, la cultura, con cientos de museos, teatros, arquitectura y miles de sabores gastronómicos en cocina de alto nivel, “Amazónica IA” es la puerta para descubrir el país.

“Aquí el Gobierno no se encierra, sale, escucha, sobre todo resuelve y yo siempre lo digo así: la alcaldesa no es la que manda: es la que más obedece, porque tengo miles de jefas y jefes uno en cada vecino, en cada colonia, en cada calle y eso lo cambia absoluto. En un año y medio hemos avanzado muchísimo”, informó la alcaldesa.

“Pero hoy ya hay algo que antes no había, dirección. Hay trabajo y sobre todo hay resultados. Hoy hay espacios recuperados, hay confianza, hoy la gente vuelve a creer y eso no se construye con discursos, se construye con hechos todos los días. Si somos el corazón de México, también tenemos que dar el ejemplo de hacia dónde va el país”.

Rojo de la Vega explicó que Amazónica IA es el Gobierno en el celular, en el que se cuestione, resuelva, sin perder tiempo y que nunca más un ciudadano se frustre porque no le dieron respuesta debido a trabas, por ser ignorado o porque un Gobierno le “cerró la puerta”, sin que la contestación de las autoridades sea: “no sabemos, no podemos”.

“No sé qué es eso o vas a tener que esperar mejor, vete a tu casa, todo eso ya pasó” prometió la edil.

Esta herramienta “amazónica” que escucha entiende y responde estará disponible en los teléfonos móviles a partir de abril.

“El Gobierno va a estar en tu mano y les pongo un ejemplo muy sencillo, imagínense una vecina que a las 10 de la noche tiene un problema en su calle, no sabe con quién acudir, no sabe quién le toca porque unas cosas les toca al Gobierno de la ciudad, otros al Gobierno federal o alcaldía ¿Qué haría la señora? Tendría que esperar, hablar sin respuesta, acudir a una oficina, donde no es, al siguiente día acudir a algún lado, hacer fila y ver si alguien la atiende”.

Con Amazónica IA, la ciudadana preguntará sus dudas y se le responderá en segundos a qué sitio acudir para que se solucione su gestión.

Esta IA también funciona para orientar al usuario de los mejores lugares para degustar alimentos, los sitios ideales para visitar.

“Aquí no vienes solo a visitar, vienes a vivir México y queremos que eso se traduzca en visitantes, más consumo, y por supuesto, más oportunidades para nuestra gente”, añadió Alessandra.

Dijo que con esta herramienta se entenderá mejor lo que sucede en las calles, con cada reporte en el que detrás hay una persona que necesita respuestas.

“Cuauhtémoc no es sólo el corazón de México, es la prueba de que, cuando la gente se involucra, cuando el Gobierno escucha y cuando se trabaja todos los días con mucho corazón, las cosas sí pueden cambiar para bien y este es el cambio de verdad”.