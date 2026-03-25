“Congreso CDMX no ha sido tomado en cuenta para preparativos del Mundial”, lamenta presidente

Habitantes de Tlalpan y Coyoacán cuestionan los proyectos de infraestructura asociados al Estadio Azteca por sus impactos en el abasto de agua, la movilidad y el territorio (Rogelio Morales Ponce)

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, lamentó que el Congreso local no ha sido tomado en cuenta en los preparativos para el Mundial de 2026, pese a que se creó una Comisión Especial de acompañamiento para los preparativos; señaló, que no se trata de un evento de un Gobierno, sino de toda la ciudad.

“La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 no es solo un evento deportivo, es un proceso que impacta directamente en la movilidad, en los servicios públicos, en la economía y en la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, este Congreso no puede ser un actor ajeno”.

En su calidad de vicepresidente de la Comisión Especial del Mundial, el legislador solicitó —la semana pasada— reuniones con las secretarías de Movilidad y de Seguridad locales para conocer los planes rumbo al evento, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Sesma recordó que la capital que tiene grandes retos, desde la movilidad en las zonas aledañas al estadio, el transporte público, hasta las acciones de prevención por las lluvias que año con año se intensifican más. Y el fin de las reuniones con las autoridades es para trabajar en conjunto y evitar que los más de 5 millones de turistas, que visitarán la capital durante la justa deportiva, y habitantes se enfrenten a una ciudad caótica.

“Si no quieren incluirnos, no hay problema, pero necesitamos información. Aquí hay obligaciones y debe haber respeto entre poderes”, expresó.

También informó que la Comisión Especial del Mundial que presidirá Ángel Tamariz, quien ocupó el lugar de Fernando Zárate, quien solicitó licencia, aún no ha sesionado y que los legisladores no han sido invitados a reuniones con autoridades del gobierno capitalino.

Para finalizar, el legislador anunció la presentación de un proyecto de programa de Acompañamiento al Mundial 2026 compuesto por 10 puntos que enviará también al diputado Tamariz, dicho proyecto hará del mundial no solo un evento de proyección internacional sino un proceso que garantice, orden, transparencia y beneficios a la población.

“El Programa de Acompañamiento Institucional al Mundial 2026, tiene un objetivo concreto: que el Congreso cuente con información clara, oportuna y suficiente sobre cómo se está organizando este evento”.

Añadió que entre los principales retos también está la falta de información ordenada y de coordinación efectiva.

“Cuando no hay información clara, hay incertidumbre, y cuando hay incertidumbre, aumentan los riesgos. Este programa no busca sustituir a ninguna autoridad, ni invadir competencias. Busca algo más básico, pero fundamental, ordenar la información, mejorar la coordinación y prevenir problemas antes de que ocurran”.