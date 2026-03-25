Reordenan transporte y espacio público en inmediaciones del Estadio Azteca

La Ciudad de México entregó un conjunto de obras en el entorno del Estadio Banorte (antes Azteca), en las colonias Santa Úrsula Coapa y Huipulco, para mejorar la movilidad, la seguridad y el espacio público de cara a la próxima Copa del Mundo.

Las intervenciones abarcan infraestructura vial, transporte, iluminación, espacio público y servicios urbanos, con impacto directo en habitantes de Coyoacán y Tlalpan.

Las autoridades capitalinas, señalaron que estos trabajos forman parte de la estrategia conocida como “Última Milla”, enfocada en acondicionar las zonas inmediatas al estadio para facilitar el acceso de visitantes, pero también para resolver rezagos históricos en servicios y equipamiento urbano.

Las obras se integran a un paquete más amplio de acciones en la ciudad.

Reordenan transporte y espacio público en inmediaciones del Estadio Azteca

Espacio público en el perímetro del estadio

Según explico la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las intervenciones principales son la rehabilitación integral del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco, que diariamente moviliza a unas 50 mil personas.

El espacio fue reordenado con nuevos andenes, señalética, iluminación, techumbres y accesibilidad universal, incluyendo guías podotáctiles para personas con discapacidad visual. También se incorporaron sistemas de vigilancia y conexión a centros de control.

En el mismo entorno se rehabilitó el puente peatonal que conecta con el estadio, con refuerzo estructural, sustitución de pavimento, instalación de luminarias y elevadores, además de la eliminación del comercio informal que ocupaba el paso. Las autoridades indicaron que el puente busca funcionar no solo en días de eventos, sino como un espacio público utilizable por la comunidad.

En materia vial, se realizaron trabajos de repavimentación en 10 kilómetros del Circuito Azteca y avenidas cercanas, con intervención de más de 60 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica. A esto se suma la renovación de puentes vehiculares y la instalación de parapetos, iluminación y señalización para mejorar la seguridad vial.

También se reforzó el alumbrado público en un perímetro de seis kilómetros alrededor del estadio, con la colocación de más de 400 luminarias, como parte del programa de senderos seguros. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan reducir riesgos durante la noche y facilitar el tránsito peatonal.

Reordenan transporte y espacio público en inmediaciones del Estadio Azteca

Intervenciones urbanas y servicios para habitantes

Además de las obras vinculadas a la movilidad, se realizaron acciones en espacio público y vivienda. Destaca la rehabilitación del Parque Alegría Tecuiche, con juegos infantiles, ejercitadores, trotapista, áreas verdes e iluminación. El espacio fue diseñado con participación vecinal y contempla la instalación de un comedor comunitario.

En mercados públicos de la zona se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento, mejora de instalaciones eléctricas, pintura y adecuaciones para los locatarios. De manera paralela, el comercio en vía pública fue reordenado y se construye un nuevo mercado para su reubicación.

En el ámbito de servicios urbanos, las autoridades informaron que se implementaron proyectos de captación de agua de lluvia en más de 7 mil viviendas, así como la entrega de calentadores solares. También se rehabilitaron pozos para incrementar el abasto de agua en la zona, históricamente afectada por escasez e inundaciones.

Un proyecto adicional es el sistema de captación pluvial a gran escala, diseñado para mitigar inundaciones mediante el almacenamiento de millones de litros de agua de lluvia. Según lo informado, estas obras forman parte de un enfoque que busca atender problemas estructurales más allá de la realización del evento deportivo.

Reordenan transporte y espacio público en inmediaciones del Estadio Azteca

Preparativos para eventos y operación durante partidos

De cara a la reinauguración del estadio, prevista en los próximos días, las autoridades anunciaron un plan de movilidad especial que incluye cierres parciales en vialidades como Calzada de Tlalpan, operación diferenciada del transporte público y rutas de acceso peatonal.

El CETRAM Huipulco tendrá un papel central en la operación, al funcionar como punto de conexión para usuarios que se trasladarán a pie hacia el estadio. Se prevé la implementación de rutas de transporte dedicadas y la restricción del estacionamiento en la zona para evitar saturaciones.

Reordenan transporte y espacio público en inmediaciones del Estadio Azteca

Para los habitantes de colonias aledañas, se establecieron medidas de acceso controlado mediante identificación, así como rutas alternas para vehículos y atención especial a personas con movilidad reducida. Las autoridades indicaron que este esquema será evaluado y ajustado conforme se desarrollen los eventos.

Las obras entregadas significan una inversión aproximada de 200 millones de pesos y forman parte de un conjunto mayor de intervenciones en la ciudad.

De acuerdo con lo expuesto durante el acto, la intención es que los beneficios permanezcan más allá del Mundial y contribuyan a mejorar las condiciones de vida en la zona sur de la capital.