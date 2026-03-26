Exhiben a maestro acosador de secundaria República de Francia en la GAM; ya lo denunciaron El profesor de secundaria supuestamente le habría enviado a una alumna mensajes y videos inapropiados

En redes sociales exhiben a un profesor de secundaria de la GAM por supuestamente acosar a una alumna por mensaje, enviándole videos y fotografías con insinuaciones sexuales. El maestro ya fue denunciado ante las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el profesor pertenecería a la secundaria No. 85 “República de Francia”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

Según lo publicado en redes sociales, el profesor identificado como Edgar Guadarrama le habría mandado mensajes a una menor de 14 años, quien supuestamente sería su alumna.

En los videos y fotografías publicadas se observa al profesor acercándose a sus genitales con una prenda que pertenecería a su alumna, para después olerla.

Mientras que en los mensajes mostrados se lee cómo el profesor se insinuaba a la alumna, con textos como: “Me encantas mucho, tu cuerpo me vuelve loco” y “esa virginidad tiene que ser mía”.

De acuerdo con lo publicado por el periodista Carlos Jiménez, el profesor ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque supuestamente no ha habido algún avance en la denuncia.

¿Qué han dicho las autoridades y la SEP sobre el caso?

Ante lo denunciado en redes sociales, hasta el momento de la publicación de la nota, ni las autoridades escolares, la SEP o la Fiscalía de la CDMX han emitido algún comunicado al respecto.

Por otra parte, este caso expuesto en redes sociales se suma al de un profesor del Colegio del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, igualmente en la Ciudad de México, quien fue captado grabando debajo de la falda de una de sus alumnas el pasado 18 de marzo, y ya fue detenido y vinculado a proceso.