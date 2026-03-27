Adrián Ruvalcaba gana terreno en Morena rumbo a la Jefatura de Gobierno de CDMX en 2030, revela encuesta

Adrián Ruvalcaba gana terreno en Morena

Adrián Ruvalcaba se posiciona como el principal perfil en ascenso dentro de Morena rumbo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.

La consultora GobernArte difundió este 27 de marzo los resultados de un estudio de opinión pública sobre la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030. El levantamiento se realizó entre el 21 y el 26 de marzo de 2026 con ciudadanos mayores de edad que cuentan con credencial para votar vigente.

El ejercicio partió de una pregunta central sobre intención de voto partidista en caso de elecciones inmediatas. Los resultados colocan a Morena al frente con 50.1% de las preferencias, mientras que el PAN aparece como segunda fuerza con 20.2%, delineando un escenario de ventaja clara para el partido en el poder en la capital.

Adrián Ruvalcaba gana terreno dentro de Morena

En la medición interna de Morena para definir posibles perfiles rumbo a la Jefatura de Gobierno, Omar García Harfuch encabeza con 43.2% de las preferencias. Sin embargo, el dato relevante en la contienda interna es el avance de Adrián Ruvalcaba, quien alcanza 22.3% y se consolida como la segunda figura con mayor respaldo dentro del partido.

El posicionamiento de Ruvalcaba lo ubica por encima de otros aspirantes con trayectoria nacional y local. En la misma medición, Luisa María Alcalde registra 16.3%, seguida de César Cravioto Romero con 10.1%. Más abajo aparecen Ana María Lomelí (3.5%), Javier López Casarín (2.2%) y Andrés Manuel López Beltrán (1.8%).

El resultado ubica a Ruvalcaba como el principal competidor en el bloque interno, con una base de apoyo que supera a otros perfiles relevantes y con un crecimiento en reconocimiento dentro del electorado capitalino.

¿Contra quién se enfrentaría Adrián Ruvalcaba si queda como candidato?

El estudio también midió las preferencias internas en otros partidos políticos. En el PAN, Alessandra Rojo de la Vega lidera con 40.1%. En el PRI, Jorge Meade Ocaranza obtiene 35.8%. Para Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski encabeza con 25.1%, mientras que en el Partido Verde, Jesús Sesma alcanza 27.1%.

Metodología de la encuesta

La encuesta se construyó a partir de 585 entrevistas distribuidas en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, con un diseño de muestreo representativo. El levantamiento utilizó el software “Odiseo”, que integra variables demográficas y geográficas mediante herramientas de inteligencia artificial para mejorar la precisión de la muestra.

GobernArte reportó un margen de error que oscila entre 2.5% y 3.7%, con un nivel de confianza del 95%, lo que sitúa al estudio como una referencia estadística del momento político en la capital.