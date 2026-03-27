Atienden parto de emergencia en domicilio de la Agrícola Oriental

Elementos de atención prehospitalaria de la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Iztacalco atendieron un parto de emergencia en una vivienda de la colonia Agrícola Oriental, luego de recibir un llamado ciudadano que alertó sobre la situación.

El reporte indica que la solicitud de apoyo se recibió alrededor de las 8:45 horas. Los equipos de emergencia acudieron al domicilio y brindaron asistencia a la mujer que se encontraba en labor de parto, logrando atender el nacimiento en el lugar bajo condiciones seguras.

Tras la intervención, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados al Hospital General Iztapalapa para recibir valoración y atención médica especializada. Ambos se reportan en buen estado de salud.

La alcaldía informó que la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil cuenta con servicio de atención prehospitalaria y ambulancias las 24 horas del día, por lo que recordó a la población que, ante cualquier emergencia, puede solicitar apoyo a través de los números telefónicos oficiales.