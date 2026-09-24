Usuarios de vehículos eléctricos lamentan cobros por regulación; piden al GCDMX considerar incentivos

De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, cualquier vehículo que supere los 25 kilómetros por hora requiere placas para circular. (Magdalena Montiel Velázquez)

Usuarios de vehículos eléctricos lamentaron las cuotas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México para regularizar los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), al considerar que los nuevos costos podrían desincentivar el uso de estas alternativas de movilidad.

En entrevista con este diario, algunos usuarios dijeron estar de acuerdo con que exista un registro y reglas claras para su circulación, pero consideraron que la regulación no debería convertirse en una carga económica para quienes optaron por vehículos eléctricos como una alternativa al automóvil; al transporte público —que consideraron caótico en horas pico— y que son amigables con el medio ambiente.

“Entiendo que quieran tener un registro y que haya reglas, pero cobrar puede desincentivar que más personas opten por este tipo de transporte que no contamina y que es una buena alternativa para evitar horas en el tráfico. Yo lo compré buscando ahorrar tiempo y definitivamente es la alternativa más económica”, comentó Karen, usuaria de una moto eléctrica.

La entrevistada reiteró que su bicicleta eléctrica, además de reducir tiempos de traslado, le ha permitido ahorrar hasta cuatro mil pesos al mes en gastos de gasolina y estacionamientos.

Omar, un usuario de un scooter eléctrico, también se mostró inconforme con que implique nuevos pagos.

“Una cosa es que exista una regulación para saber quién y cómo circula; para establecer medidas de seguridad, y otra que cada trámite tenga un costo. Al final es un gasto más para quienes ya compramos estos vehículos”, expresó al afirmar que él no cuenta con automóvil y el scooter ha facilitado su movilidad en la ciudad.

Ambos usuarios comentaron que, como sus vehículos eléctricos son la opción de movilidad que más les conviene, tendrán que hacer los pagos correspondientes, aunque sea un gasto que no habían considerado.

¿Cuánto tendrán que pagar?

El Congreso capitalino aprobó reformas para establecer las cuotas por el uso de vehículos eléctricos (bicicletas eléctricas, motos eléctricas y scooters); los conceptos contemplan el alta vehicular, refrendo anual de placa, reposición de tarjeta de circulación, cambio de propietario, domicilio o motor, corrección de datos, expedición de permisos para circular sin placa o tarjeta de circulación y baja del vehículo.

De acuerdo con el dictamen, la licencia tipo A1, para conducir motocicletas y VEMEPE, tendrá un costo de 572 pesos por expedición o renovación, mientras que la A2, para vehículos particulares, motocicletas y VEMEPE, tendrá un costo de mil 142 pesos.

El dictamen contempla cuotas de 750 pesos por alta vehicular, 470 pesos por refrendo, 325 pesos por reposición o cambio de propietario, 300 pesos por permiso y 490 pesos por baja.

Los usuarios de scooters, bicis y motos eléctricas deberán tramitar licencia (Jennifer Garlem)

Durante ka discusión del dictamen, los panistas aseguraron que la regulación debería enfocarse en la seguridad vial y las reglas de circulación, sin convertirse en una medida recaudatoria.

Usuarios piden incentivos

Los usuarios consultados también plantearon que, al tratarse de alternativas de movilidad amigables con el medio ambiente, las autoridades deberían considerar mecanismos para incentivar su uso.

“Si queremos que haya menos contaminación y menos automóviles, creo que deberían facilitar que la gente use estas alternativas. Si empiezan a sumar trámites y cobros, algunas personas pueden pensarlo dos veces antes de comprar una. Los que ya tenemos uno creo que tenemos que invertir en su regulación, pero entiendo que no todos podrán hacerlo”, comentó Karen.

Otro usuario de moto eléctrica, Ernesto, señaló que la compra de su vehículo representó una inversión importante y que una de las razones para elegirla fue pensar en el medio ambiente, además de reducir gastos.

“Estoy de acuerdo con que haya un registro y control, pero deberían explicar muy bien qué recibimos a cambio. Si solamente es pagar por tener el vehículo registrado, sí creo que puede sentirse como otro gasto”, dijo.

“Estamos en una ciudad que fácilmente se contamina, deberían de impulsar el uso de este tipo de vehículos con descuentos en impuestos o cuponeras para establecimientos, es solo una idea, un decir, porque con esto que acaban de aprobar, menos van a querer usarlos, porque al final del día representa un gasto para nosotros”, concluyó Ernesto.