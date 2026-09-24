Operativo Refuerzo Atizapán suma 38 elementos y 7 unidades en acciones de seguridad

. Seguridad

El Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza informó sobre la participación de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el Operativo Refuerzo Atizapán, como parte de las acciones de coordinación institucional en materia de seguridad pública.

En este despliegue participan la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Estatal, la Policía Municipal de Atizapán, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, con un total de 38 elementos y 7 unidades.

La integración de cada corporación es la siguiente:

SEMAR : 5 elementos y 1 unidad.

: 5 elementos y 1 unidad. Policía Estatal : 14 elementos y 3 unidades.

: 14 elementos y 3 unidades. Policía Municipal : 5 elementos y 1 unidad.

: 5 elementos y 1 unidad. SEDENA : 9 elementos y 1 unidad.

: 9 elementos y 1 unidad. Guardia Nacional: 5 elementos y 1 unidad.

Este operativo refleja la coordinación interinstitucional para fortalecer las acciones de seguridad en el municipio. El Gobierno de Atizapán refrendó su compromiso de mantener el trabajo conjunto con autoridades estatales y federales, sumando capacidades operativas para contribuir a la seguridad de las y los atizapenses.